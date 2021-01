Biomutant: l’attesissimo titolo ha finalmente una finestra di lancio

Annunciato nel 2017, Biomutant fu una vera e propria sorpresa per tutti. L’opera targata THQ Nordic ha di certo affascinato dal primo momento in cui ognuno di noi lo ha visto grazie alla sua grafica accattivante ed un protagonista tosto quanto coccoloso. Per chi ha bisogno di rinfrescarsi la memoria, il gioco risulta essere un action RPG in cui impersoneremo un animale mutante il quale sarà personalizzabile in ogni suo aspetto. Potremo infatti accedere a ben sei razze differenti ognuna delle quali con abilità e peculiarità differenti in base alla tipologia che preferiremo adottare durante la nostra avventura.

Insomma, sulla carta Biomutant promette davvero bene, nonostante la tipologia abusata negli ultimi anni. Purtroppo nel corso di questi mesi non si è saputo più molto, THQ Nordic ha rilasciato poche informazioni a riguardo ma in queste ore ha svelato la finestra di lancio. Secondo Klemens Kreuzer, CEO dell’azienda, il titolo uscirà prima del primo aprile. Sebbene non ci sia una vera e propria data di uscita, il lancio non sembrerebbe quindi troppo in là, e questo fa solo che ben sperare visto che da circa un anno il gioco era sparito dai radar. Parlando con i colleghi di GamesIndustry, ha rivelato che il progetto è estremamente importante per la società e che ormai è quasi pronto e verrà lanciato durante il primo trimestre del 2021.

Rimane assolutamente plausibile che durante questi mesi venga rivelato qualche dettaglio in più oltre a qualche trailer corposo che ci faccia capire tutte le meccaniche di gioco. Biomutant sarà disponibile prossimamente per PC, PS4 e Xbox One e sarà ovviamente giocabile anche sulle console next gen attraverso la retrocompatibilità, il titolo inoltre sarà privo di ogni tipo di microtransazioni.

Cosa ne pensate di questa notizia? State aspettando Biomutant? Fatecelo sapere con un commento qui sotto nella sezione dedicata. Come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati sulle nostre pagine per tutte le novità riguardanti il titolo targato THQ Nordic.