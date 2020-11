Timesplitters 2 Remake in arrivo? THQ Nordic lancia un indizio

Se c’è una saga FPS che è rimasta particolarmente nel cuore dei giocatori che hanno vissuto la generazione PS2, Xbox e GameCube, è proprio quella di Timesplitters. Il folle sparatutto in prima persona è riuscito a suo tempo, a settare delle basi che in molti dei titoli arrivati dopo hanno preso spunto. Ad oggi, la saga è ancora ferma al terzo capitolo uscito nel 2005, ma le voci di corridoio suggeriscono da diversi anni un possibile ritorno dell’IP con Timesplitters 2 Remake.

Questi rumor sfortunatamente non si sono ancora mai concretizzati, ma proprio di recente sembra che THQ – la compagnia che detiene i diritti della saga – abbia lanciato agli appassionati un indizio sul ritorno di Timesplitters. Questo indizio è stato inserito sotto forma di un easter egg all’interno di Spellforce 3, titolo di cui potete trovare la nostra recensione a questo indirizzo. Fin da subito le antenne degli appassionati dell’iconico FPS si sono drizzate, nella speranza che il tutto non sia solamente un’ennesima citazione.

Da quando è stato rilasciato Spellforce 3, i giocatori hanno scovato all’interno del titolo tutta una serie di rimandi a titoli targati THQ Nordic sia già arrivati sul mercato come la remastered di SpongeBob Squarepants Battole for Bikini Bottom che di alcuni titoli ancora in lavorazione quali: Gothic Remake, Biomutant e sopresa sorpresa Timesplitters 2 Remake.

Come si può vedere dal video caricato su YouTube da un giocatore francese, si può vedere come la descrizione dell’oggetto ottenuto in gioco, dal nome Timesplitetrs 2 Remake, sia accompagnato da una descrizione che ci dice quanto segue: “Finalmente sta arrivando! L’iconico sparatutto che ha resistito alla prova del tempo sta per entrare nell’era moderna dei videogiochi”. Cosa ne pensate di questo easter egg presente in Spellforce 3? Credete che sia più di un indizio sulle sorti del futuro di Timesplitters?