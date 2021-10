Black Friday 2021: Nintendo Switch e accessori

Se eravate in attesa del momento migliore per acquistare Nintendo Switch, non ne troverete uno più perfetto di questo Black Friday 2021. L’ultima console di Nintendo si è ormai da tempo scrollata di dosso l’appellativo di “console per bambini” ampliando la sua offerta multipiattaforma e potenziando la scuderia esclusive. Acquistare oggi Nintendo Switch significa si portarsi a casa esclusive come Metroid Dread, Zelda BOTW, i giochi di Mario, di Kirby, di Luigi e di tutta la loro “fungosa” compagnia, ma significa anche potersi godere tutti i titoli migliori degli ultimi anni come Doom Eternal, Control o The Witcher 3. Per non parlare poi dell’infinità di splendidi indie game che potete trovare sulla console da Hades a Cuphead passando per Katana Zero.

Insomma Nintendo Switch è ormai una console capace di accontentare ogni tipologia di videogiocatore, sia nelle preferenze sui giochi che nelle modalità di gioco. Attualmente, infatti, il dispositivo Nintendo è l’unico che permette di giocare sia in modalità classica home console, cioè collegati ad un televisore, che in maniera portatile e non solo. Esistono infatti 3 modelli diversi di Nintendo Switch: classica, Lite e OLED in grado di accontentare tutte le tasche dei videogiocatori. Nintendo Switch classica la conosciamo tutti ormai ed e rappresenta la versione base dell’offerta ludica di Nintendo, una console ibrida che permette sia il gioco portatile che quello da televisore (a proposito, qui trovate i migliori FULL-HD per console). Nintendo Switch Lite è la versione esclusivamente portatile della console, quindi non ha la base per il collegamento alla TV e non può essere connessa a quest’ultima. Nintendo Switch OLED è invece l’ultima arrivata di casa Nintendo e si tratta del modello migliore in termini di qualità visiva. Si tratta infatti di una Nintendo Switch classica potenziata con uno schermo OLED, più ampio e in grado di far risaltare luci e colori in maniera mai vista prima sull’ibrida Nintendo.

Con il Black Friday alle porte sicuramente Amazon sconterà di diversi euro la console, i suoi accessori e i giochi Nintendo e saranno diverse le promozioni correlate. Questo articolo si aggiornerà continuamente con le migliori offerte su Nintendo Switch e i suoi accessori in attesa degli sconti definitivi del Black Friday 2021, quindi se siete interessati ad acquistare Switch salvatelo tra i preferiti per avere sempre le migliori offerte a portata di mano. Intanto, ecco già alcune offerte sui vari modelli Nintendo Switch e sui suoi accessori che potete trovare online.

Black Friday 2021: le migliori offerte su Nintendo Switch

Nintendo Switch

La classica, il primo modello di Nintendo Switch lanciato da Nintendo nell’ormai lontano 2017 ed ora aggiornato al 2021. Questa console permette di godersi sia la modalità ibrida che quella con dock collegato alla TV. Viene solitamente venduta al prezzo di 329,99 euro, ma nelle offerte sottostanti potete trovarla a 270 euro, ben 60 euro in meno che potete reinvestire in uno dei numerosi giochi disponibili per la console (qui i migliori). O magari in un nuovo controller o in uno dei numerosi accessori in offerta che potete trovare nella sezione finale di questa guida. A questo prezzo lasciarsi scappare la piccola ibrida di Nintendo sarebbe davvero folle!

» Vedi offerta console Nintendo Switch (Neon)

» Vedi offerta console Nintendo Switch (Grigio)

Nintendo Switch Lite

Se avete già PS5, Xbox Series X o comunque una delle console casalinghe per giocare in grande e state cercando qualcosa per migliorare la vostra esperienza di gioco mobile, allora vi consiglio di risparmiare i circa 80 euro che separano questo modello dalla versione base, e di dotarvi di una Switch Lite. Con questa console potrete godervi sempre il meglio dei titoli Nintendo ma senza la possibilità di collegarvi l televisore. In pratica è come tornare ai tempi del Game Boy, ma meglio e tenere tutto il mondo Nintendo nel palmo della propria mano. Anche questa console viene già offerta con uno sconto di quasi 30 euro rispetto al prezzo solito.

» Vedi offerta console Nintendo Switch Lite (Blu)

» Vedi offerta console Nintendo Switch Lite (Turchese)

» Vedi offerta console Nintendo Switch Lite (Ed. Dialga e Palki)

Nintendo Switch OLED

Infine la ricercatissima Switch OLED, il non plus ultra del gaming portatile. Con questa console, migliorata sia a livello di ergonomia che a livello di qualità dello schermo, potrete giocare tutti i giochi Nintendo con qualità superiore grazie alle potenzialità del display OLED. Più grande di quello di Switch base, più luminoso, più colorato e per non parlare poi delle casse che offrono un audio ancora più performante e immersivo. Se volete il massimo nel vostro gaming Nintendo è questo il modello di Switch a cui dovete puntare, trovarla è un po’ complesso in questo periodo (non quanto lo è per PS5) ma ai link sottostanti potete acquistarla al prezzo migliore del web.

» Vedi offerta console Nintendo Switch OLED (Neon)

» Vedi offerta console Nintendo Switch OLED (Bianco e Nero)

Black Friday 2021: migliori accessori e giochi Nintendo Switch

Se volete accompagnare la console con una serie di gadget utilissimi (e in sconto) che vi aiuteranno a trasportarla, espandere la sua memoria, giocare e migliorare le vostre prestazioni nel gaming, ecco le migliori offerte sugli accessori e per Nintendo Switch, a cui non dovete mancare di dare un’occhiata.

» Vedi offerta miglior Micro SD per Nintendo Switch

» Vedi offerta miglior custodia Nintendo Switch

» Vedi offerta miglior cover Nintendo Switch

» Vedi offerta miglior custodia per cartucce (Pikachu)

» Vedi offerta controller set Viola Neon e Arancione Neon

Se invece cercate i giochi perfetti per espandere o cominciare la vostra collezione di titoli Switch, ecco alcune delle migliori esclusive della console che potete già trovare in super sconto: come Pokémon Perla Splendente e Diamante Lucente, offerti in bundle al prezzo di uno e mezzo, Metroid Dread, uscito da pochissimo eppure in grado di farvi già risparmiare una manciata di euro o Luigi’s Mansion che ad un prezzo del genere non va assolutamente perso.

» Vedi offerta Pokémon Diamante Lucente + Pokémon Perla Splendente

» Vedi offerta Luigi’s Mansion 3

» Vedi offerta The Legend of Zelda: Breath of the Wild

» Vedi offerta Metroid Dread

» Vedi offerta Mario Kart 8 Deluxe