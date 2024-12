Blackmyth Wukong arriva su Switch... anzi, no

Il gioco Wukong Sun: Black Legend è stato lanciato su Nintendo Switch al prezzo di 8 dollari, ma sembra evidente che stia cercando cercando di sfruttare la popolarità del recente successo Black Myth: Wukong, adattando copertina e nome del gioco in maniera che possa assomigliare.

Tuttavia, mentre Black Myth: Wukong (acquistabile su Amazon) è un ottimo action RPG in 3D per PC e PS5 (candidato anche al GOTY ai TGA 2024), Wukong Sun: Black Legend è un semplice platform 2D a scorrimento orizzontale per Switch. La descrizione del gioco parla di "un mondo caotico denso di potenti mostri" e "una grafica accattivante con una trama indimenticabile", affermazioni difficilmente riscontrabili nel prodotto finale.

Sebbene il personaggio di Sun Wukong derivi dalla mitologia cinese e sia stato utilizzato in molti altri videogiochi in passato, in questo caso sembra evidente il tentativo di cavalcare il successo mediatico di "Black Myth: Wukong". La comunità online ha reagito con ironia, con commenti come "non ci prova nemmeno a nascondere cosa sta cercando di fare".

Questo tipo di operazioni commerciali, pur non violando apertamente la legge, puntano a ingannare i consumatori meno attenti facendo leva su somiglianze superficiali con prodotti di successo. È importante quindi prestare attenzione e informarsi adeguatamente prima di effettuare acquisti, soprattutto nel caso di titoli poco conosciuti a basso prezzo.

Nel frattempo, l'autentico Black Myth: Wukong è uscito in versione retail su PS5 e nel corso del 2025 (con ogni probabilità) arriverà anche su Xbox.