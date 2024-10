Call of Duty Black Ops 6 ha generato un picco di traffico senza precedenti in UK

EE, il fornitore di servizi di telecomunicazioni del Regno Unito, ha registrato un picco di traffico senza precedenti sulla sua rete in seguito al lancio di Call of Duty: Black Ops 6 (acquistabile su Amazon) questa settimana. L'azienda ha riportato che il maggiore aumento si è verificato lunedì 21, quando è iniziato il periodo di precaricamento del gioco.

Tra l'altro, come ben sapete questo è il primo Call of Duty reso disponibile su Xbox Games Pass Ultimate e PC Game Pass al day one, ciò ha portato a un aumento del 144% nel traffico di Xbox Live (ormai Xbox Game Pass Core) sulla loro rete broadband domestica rispetto alla settimana precedente.

Il dato non sorprende, anche su Steam il gioco ha superato i 300 mila giocatori in contemporanea, un risultato incredibile se si considera che su Steam il gioco non superava i 200 mila dal 2022. Tutto questo lascia presagire un successo quasi sicuro del titolo Microsoft e Activision.

Ovviamente sono dati che sorprendono fino a un certo punto, rimaniamo curiosi di capire quanto il titolo abbia effettivamente contribuito alla crescita degli utenti iscritti all'abbonamento Xbox Game Pass.