Call of Duty Black Ops 6: ben tre nuove mappe in arrivo, vediamole insieme

Activision ha annunciato l'arrivo di tre nuove mappe multiplayer per Call of Duty: Black Ops 6 (acquistabile su Amazon) con la Stagione 1, in uscita il 14 novembre. Le mappe sono Hideout e Extraction per il 6v6, mentre Heirloom sarà disponibile sia per il 6v6 che per il 2v2.

La notizia conferma l'impegno di Activision nel fornire contenuti gratuiti per il suo popolare sparatutto. La Stagione 1 si preannuncia ricca di novità, con l'introduzione di nuove mappe per le modalità multiplayer, Zombie e Warzone. Questo supporto massiccio arriva a poche settimane dal lancio del gioco, avvenuto il 25 ottobre per tutte le principali piattaforme.

Black Ops 6 è il primo Call of Duty disponibile su Game Pass al lancio.

L'inclusione di Black Ops 6 nel servizio Game Pass di Microsoft sembra aver avuto un impatto significativo. L'azienda ha espresso soddisfazione per l'andamento del gioco e per la crescita degli abbonati al servizio, sebbene non siano stati forniti dati precisi.

Con l'arrivo della Stagione 1 e delle nuove mappe, i giocatori di Call of Duty: Black Ops 6 potranno godere di un'esperienza di gioco ancora più ricca, consolidando ulteriormente la posizione del titolo nel panorama degli FPS online.