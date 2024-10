COD: Black Ops 6 infrange ogni record: record di abbonati al Game Pass e vendite +60%

Call of Duty: Black Ops 6 (acquistabile su Amazon) ha registrato il miglior lancio della serie, secondo quanto riportato dal CEO di Microsoft Satya Nadella. Il gioco ha anche portato a un notevole incremento degli abbonati a Game Pass, segnando il record di nuove iscrizioni in un solo giorno.

Nadella ha definito il lancio di Black Ops 6 come il "più grande di sempre per un Call of Duty", anche se non sono stati forniti dati precisi sulle vendite o sul numero di giocatori online. Questo successo si riflette sia sulle piattaforme Microsoft che su quelle concorrenti.

Le vendite su PlayStation e Steam sono aumentate del 60% rispetto al lancio di Call of Duty: Modern Warfare 3 dello scorso anno. Questo dato è particolarmente significativo considerando che molti utenti stanno giocando a Black Ops 6 attraverso il Game Pass Ultimate, il servizio in abbonamento di Microsoft.

Circa la metà dei giocatori Xbox USA ha giocato a Call of Duty nella settimana di lancio di Black Ops 6.

Inoltre, l'inclusione del gioco nel catalogo Game Pass ha influito sugli abbonati, ottenendo il record di numero di iscritti in un singolo giorno (anche se continuano a mancare i dati).

Nei prossimi giorni sono attesi ulteriori dettagli che racconteranno meglio il successo di Call of Duty: Black Ops 6, fornendo dati più precisi sul suo impatto nel mercato e sulle piattaforme di gioco.