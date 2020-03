Bleeding Edge: disponibile il primo aggiornamento

Ninja Theory che in questo momento è impegnato tra Hellblade 2 e Project Mara in arrivo in esclusiva per Xbox Series X e PC, ha recentemente rilasciato un nuovo aggiornamento per Bleeding Edge che va a risolvere alcuni dei problemi principali che si sono presentati al lancio del gioco. L’aggiornamento è ora disponibile sia per Xbox One che per PC. L’aggiornamento va a risolvere un bug veramente fastidioso che consentiva ai nemici di vedere gli avversari mentre erano ancora invisibili.

Quando il gioco é stato lanciato, se si era in modalità invisibile e un giocatore nemico eseguiva il ping nella propria direzione,il sistema di ping di Bleeding Edge lo avrebbe registrato come un colpo subito andando inoltre ad indicare la posizione del giocatore all’intera squadra nemica. Col nuovo aggiornamento questo fastidioso problema non dovrebbe esserci più. Inoltre l’ aggiornamento va a risolvere il problema che impedisce ai giocatori di tenere traccia dei propri risultati.

Dal lancio di Bleeding Edge molti bug affliggevano infatti gli aggiornamenti sulla progressione del giocatore (uccidere un certo numero di giocatori, ad esempio), ora questi problemi dovrebbero essere stati risolti ed il gioco dovrebbe seguire con precisione, tutte le azioni che il giocatore compie durante le partite. La cosa che più sorprende tra gli aggiornamenti è però il bilanciamento per Cass, uno dei combattenti più efficaci nel corpo a corpo.

Con uno dei livelli di salute più bassi tra quelli del gioco, risulta un po’strano vedere proprio Cass essere il primo dei combattenti ad essere toccato in modo negativo. Tuttavia, il fatto che è stata toccata la possibilità di eseguire senza fine le sue abilità in combo, Charge Jump e Rake, che bloccavano un avversario, senza dare la possibilità che si riprendesse, è una vera fortuna. Si può ancora annullare la combo con Charge Jump, ma ora sono necessari dei tempi extra. E voi cosa ne pensate di questo nuovo aggiornamento? Fateci sapere nei vostri commenti! Ricordiamo inoltre che è disponibile la nostra recensione per Bleeding Edge.