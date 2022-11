Dopo il caso che vede Activision e Blizzard andare sotto l’egida di Microsoft, sembra che per la compagnia di Irvine quello attuale sia un momento a dir poco turbolento e di grandi cambiamenti. Giusto qualche ora fa è stato annunciato un fatale cambio di rotta da parte del colosso che ha dato i natali a saghe come quella di Diablo, Warcraft e Overwatch, annunciando che tra non molto tempo i propri franchise andranno ad abbandonare il mercato cinese.

Le dichiarazioni ufficiali sono arrivate proprio nelle scorse ore, con il colosso californiano che ha pubblicato un post sul proprio sito. All’interno del comunicato viene annunciato che la maggior parte dei servizi di gioco Blizzard saranno sospesi in Cina a causa della scadenza degli attuali accordi di licenza con NetEase. Questo importante cambiamento avverrà tra poco più di un paio di mesi, ovvero il prossimo 23 gennaio 2023.

Questa chiusura dei servizi riguarderà praticamente tutti quelli che sono i giochi principali della compagnia sul mercato, quali: World of Warcraft, Hearthstone, Warcraft III: Reforged, Overwatch, la serie StarCraft, Diablo III e Heroes of the Storm. Questo destino nefasto non coinvolgerà, però, il titolo per dispositivi mobile Diablo Immortal, dato che tale esperienza è co-sviluppata proprio con NetEase ed è coperta da un accordo separato tra le due compagnie.

Blizzard Entertainment And Netease Suspending Game Services In China on Jan 23rd (World of Warcraft, Hearthstone, Warcraft III: Reforged, Overwatch, the StarCraft series, Diablo III, and Heroes of the Storm) https://t.co/F34sFLGbux pic.twitter.com/2gXRXoesEt — Wario64 (@Wario64) November 17, 2022

“Siamo immensamente grati per la passione che la nostra community cinese ci ha dimostrato durante i quasi 20 anni in cui abbiamo portato i nostri giochi in Cina attraverso NetEase e altri partner. Il loro entusiasmo e la loro creatività ci ispirano tutt’oggi e stiamo cercando alternative per riportare i nostri giochi ai quei giocatori in futuro”, questo è quanto ha dichiarato Mike Ybarra, presidente di Blizzard Entertainment, all’interno del recente comunicato ufficiale.

In tutto questo Blizzard ha anche confermato che saranno sospese le vendite dei propri giochi su suolo cinese, ma le prossime uscite di World of Warcraft Dragonflight, Hearthstone: March of the Lich King e la seconda stagione di Overwatch 2 vedranno regolarmente la luce anche in quel mercato verso la fine dell’anno.