Kamala Harris sbarca su Twitch e trasmette a WoW in diretta

La campagna di Kamala Harris ha trasmesso in diretta su Twitch il discorso del candidato vicepresidente Tim Waltz insieme a gameplay di World of Warcraft. L'evento si è svolto la sera del 9 ottobre, segnando la prima volta che il canale Twitch della campagna ha trasmesso gameplay dal vivo.

La mossa mira a raggiungere i giovani elettori maschi che costituiscono la maggior parte dell'utenza di Twitch. Il creator Preheat ha iniziato lo streaming alle 18:30 ET, giocando a World of Warcraft e fornendo commenti sul gioco, incoraggiando al contempo gli spettatori a votare.

L'uso di Twitch da parte di politici non è una novità. Joe Biden ha trasmesso la sua inaugurazione sulla piattaforma, mentre il team di Donald Trump ha utilizzato Twitch per comizi e discorsi dal 2019. Anche Alexandria Ocasio-Cortez è presente sulla piattaforma, avendo trasmesso alcune sessioni di gioco di Among Us.

Questa iniziativa della campagna Harris dimostra come i politici stiano cercando modi sempre più innovativi per connettersi con gli elettori più giovani, sfruttando piattaforme di streaming e contenuti di gaming per aumentare il coinvolgimento e la partecipazione politica.