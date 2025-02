EA ha rifiutato di comprare Call of Duty, Guitar Hero e lo studio di WoW, rivela l'ex CEO

L'ex direttore creativo di Electronic Arts, Bing Gordon, ha rivelato che l'azienda ha rifiutato l'opportunità di acquisire diverse proprietà di grande successo ora appartenenti ad Activision Blizzard, tra cui Call of Duty, Guitar Hero e persino lo sviluppatore di World of Warcraft, Blizzard.

Durante un'intervista nel podcast Grit con l'ex CEO di Activision Bobby Kotick, Gordon ha dichiarato: "Call of Duty, Guitar Hero, Blizzard... EA li ha visti tutti per primi e li ha rifiutati tutti". Ha elogiato Kotick per aver riconosciuto il potenziale di queste proprietà e per essere riuscito a mantenere i talenti creativi chiave all'interno dell'azienda dopo le acquisizioni.

La fusione tra Vivendi Games (allora proprietaria di Blizzard) e Activision nel luglio 2008 ha dato vita all'attuale Activision Blizzard. Gordon ha rivelato che EA era tra gli editori contattati per l'acquisto di Blizzard prima della fusione, ma declinò l'offerta.

Mentre Guitar Hero ha perso popolarità nel tempo, franchise come Call of Duty e World of Warcraft continuano ovviamente a generare entrate milionarie grazie ai servizi live, ora sotto l'egida di Microsoft che ha acquisito Activision Blizzard.

Kotick ha rivelato che EA ha tentato più volte di acquisire Activision e Blizzard: "Hanno cercato di comprarci diverse volte, abbiamo avuto molte conversazioni su possibili fusioni". Gordon ha aggiunto che mentre Activision acquisiva Blizzard e King (creatori di Candy Crush), EA optava per PopCap, definendo queste scelte come "semplicemente stupide".

Durante l'intervista, Kotick ha anche espresso giudizi negativi su John Riccitiello, ex CEO di EA, definendolo "il peggior CEO nei videogiochi". Ha inoltre criticato l'adattamento cinematografico di Warcraft del 2016 prodotto da Universal, descrivendolo come "uno dei peggiori film che abbia mai visto".