World of Warcraft per Xbox è ancora il sogno dei produttori

Holly Longdale, produttrice esecutiva di World of Warcraft, conferma che "il sogno rimane" di portare l'MMO di lunga data su Xbox, anche se probabilmente dovremo aspettare un bel po' prima che ciò accada.

Durante un evento stampa per la prossima espansione di World of Warcraft, The War Within, GamesRadar+ ha chiesto a Longdale se ci sono state discussioni riguardo a portare WoW su console ora che la situazione è più chiara dopo l'acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft.

"Il sogno rimane", ha risposto. "Siamo così concentrati nel portare avanti i nostri progetti per i giocatori e le nostre espansioni, che onestamente non abbiamo ancora avuto tempo per questo tipo di conversazioni. Ma sappiamo che è possibile."

Durante l'invervista è stato poi chiesto se ci potrebbero essere complicazioni tecniche o logistiche che impedirebbero a World of Warcraft di fare il salto da PC a Xbox. Longdale ha risposto che, al momento, non prevede problemi di sorta: "Beh, dipende da chi lo chiede. Personalmente, non credo che ci siano ostacoli insormontabili. Penso che siamo abbastanza ben posizionati, ed è per questo che continuiamo a parlarne."

Se c'è una cosa che emerge chiaramente dalle risposte di Longdale, è che il team di sviluppo ha già molto da fare. World of Warcraft sta per lanciare The War Within, un'espansione che inaugura una trilogia di grandi aggiornamenti. Nel frattempo, WoW Classic sta preparando i server Catcalsym, mentre la Stagione della Scoperta continua a proporre nuovi contenuti e, in occasione del 20esimo anniversario, è appena stata lanciata una nuova Collector's Edition. Insomma, è probabile che prima o poi World of Warcraft approderà su Xbox, ma se quel giorno sembra ancora lontano.