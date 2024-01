Blizzard: Mike Ybarra lascia l'azienda, il survival game è stato cancellato

Tra i 1900 licenziamenti di casa Xbox annunciati oggi, a seguito dell'acquisizione Activision-Blizzard, anche Mike Ybarra (presidente Blizzard) lascia la società insieme a Allen Adham (uno dei co-fondatori della nota software house).

Non solo, il survival Project Odyssey in sviluppo è stato definitivamente cancellato. Ora sappiamo del perché non è stato mostrato durante al BlizzCon 2023.

Ovviamente questa non può essere vista come una bella notizia, visto che Mike Ybarra era divenuto da poco presidente proprio a seguito delle vicissitudine pre-acquisizioni avvenute in Blizzard. Non è chiaro chi prenderà il suo posto, ma salvo sorprese potrebbe essere qualcuno di molto importante in Blizzard (come Chris Metzen).

Come descritto nel precedente articolo, i licenziamenti avvenuti in casa Xbox sono dovuti a una "sovrapposizione di ruoli", avvenuto a seguito proprio dell'entrata di ABK in Xbox. Parliamo comunque di 1900 persone che perdono il lavoro, una notizia che onestamente ci addolora molto e che fa cominciare l'anno, non nella maniera migliore per il mercato videoludico.