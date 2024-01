Xbox taglia 1900 persone a seguito dell'acquisizione Activision-Blizzard

Il gigante tecnologico Microsoft sta affrontando una significativa riduzione del personale nel suo settore Xbox, a seguito dell'acquisizione da 69 miliardi di dollari di Activision Blizzard. Secondo fonti interne che hanno parlato con IGN, circa 1.900 posizioni saranno eliminate.

In un messaggio indirizzato al personale e visionato da IGN, il capo di Xbox, Phil Spencer, ha affermato che questa decisione è parte di un processo per allineare la strategia e l'esecuzione con una struttura di costi sostenibile dopo l'ingresso delle nuove società nel conglomerato Microsoft. Spencer ha sottolineato che sarà fornito un supporto completo a coloro che saranno colpiti dalla transizione, incluso il pagamento di benefici di liquidazione in conformità alle leggi locali sul lavoro.

"Sono passati poco più di tre mesi da quando i team di Activision, Blizzard e King si sono uniti a Microsoft. Mentre andiamo avanti nel 2024, la leadership di Microsoft Gaming e Activision Blizzard è impegnata ad allinearsi su una strategia e un piano di esecuzione con una struttura dei costi sostenibile che sosterrà l'intera attività in crescita. Insieme, abbiamo stabilito le priorità, identificato le aree di sovrapposizione e assicurato che siamo tutti allineati sulle migliori opportunità di crescita." "Come parte di questo processo, abbiamo preso la dolorosa decisione di ridurre le dimensioni della nostra forza lavoro nel settore del gioco di circa 1900 ruoli sui 22.000 che compongono il nostro team. Il Gaming Leadership Team e io ci impegniamo a gestire questo processo nel modo più ponderato possibile." "Le persone direttamente interessate da queste riduzioni hanno tutte svolto un ruolo importante nel successo di Activision Blizzard, ZeniMax e dei team Xbox, e devono essere orgogliose di tutto ciò che hanno realizzato qui. Siamo grati per tutta la creatività, la passione e la dedizione che hanno portato ai nostri giochi, ai nostri giocatori e ai nostri colleghi. Forniremo il nostro pieno supporto a coloro che saranno colpiti durante la transizione, comprese le indennità di licenziamento previste dalle leggi locali sul lavoro. Coloro i cui ruoli subiranno un impatto saranno informati e vi chiediamo di trattare i vostri colleghi in partenza con il rispetto e la compassione che sono in linea con i nostri valori." "Guardando al futuro, continueremo a investire in aree che faranno crescere il nostro business e sosterranno la nostra strategia di portare più giochi a più giocatori in tutto il mondo. Anche se questo è un momento difficile per il nostro team, sono fiducioso come sempre nella vostra capacità di creare e coltivare i giochi, le storie e i mondi che uniscono i giocatori". - Phil Spencer

L'acquisizione di Activision Blizzard è stata finalizzata circa tre mesi fa, portando sotto l'ombrello di Microsoft alcuni dei franchise più noti nell'industria dei videogiochi, come Call of Duty e World of Warcraft.

Le recenti riduzioni del personale sono un fenomeno in aumento nel settore videoludico, con diverse aziende che hanno annunciato licenziamenti di massa. Questo trend sembra contrastare con un anno di successi per l'industria, segnalando una fase di adattamento e consolidamento.

Nel frattempo, Microsoft ha continuato a promuovere i suoi futuri progetti videoludici, presentando nuovi titoli esclusivi durante una recente vetrina, tra cui "Indiana Jones and the Great Circle" di MachineGames e "Avowed" di Obsidian.

Il futuro del personale coinvolto nelle recenti riduzioni rimane incerto, anche se Microsoft ha promesso che accompagnerà le 1900 persone durante questa complicata transizione. Spencer ha espresso fiducia nella capacità del team rimanente di continuare a creare esperienze di gioco straordinarie, ma di certo non può far contenti coloro che hanno perso il posto di lavoro.