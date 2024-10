Cronos: The New Dawn è il nuovo survival horror di Bloober

Bloober Team, lo studio di sviluppo polacco noto per Silent Hill 2 Remake, ha annunciato il suo prossimo progetto: Cronos: The New Dawn, un nuovo gioco horror di sopravvivenza fantascientifico. Il titolo uscirà nel 2025 su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

Cronos: The New Dawn combinerà elementi di viaggi nel tempo, ambientando la storia tra un futuro post-apocalittico e la Polonia degli anni '80. I giocatori vestiranno i panni di un Viaggiatore che dovrà esplorare e sopravvivere in una landa desolata creata da un evento catastrofico chiamato "il Cambiamento", popolata da "mostruose abominazioni".

"Una naturale progressione della nostra visione creativa."

Piotr Babieno, CEO di Bloober Team, ha commentato: "Dopo il successo di Silent Hill 2, siamo orgogliosi di presentare Cronos, una nuova entusiasmante IP. Il nostro impegno nel ridefinire il genere horror continua con questo titolo, che rappresenta una naturale progressione della nostra visione creativa e della strategia dello studio".

Un nuovo capitolo per Bloober Team

L'annuncio arriva sulla scia del recente successo di Silent Hill 2 Remake (acquistabile su Amazon), che ha superato il milione di copie vendute in meno di una settimana. Questo risultato segna probabilmente il più grande successo di Bloober Team fino ad oggi, consolidando la sua posizione nel panorama degli sviluppatori di giochi horror.

Con Cronos: The New Dawn, lo studio punta a fondere "l'atmosfera inquietante dell'horror con il potenziale illimitato della fantascienza", promettendo di offrire un'esperienza di sopravvivenza il più innovativa possibile.