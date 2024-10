Silent Hill 2: Konami svela le vendite eccezionali del gioco

Il remake di Silent Hill 2 ha venduto un milione di copie nei primi tre giorni dal lancio, avvenuto l'8 ottobre 2023. Konami, editore e proprietario dell'IP, ha annunciato ufficialmente questo risultato attraverso il proprio sito web e la pagina Twitter.

Il successo commerciale del gioco conferma l'attesa dei fan per questo remake di un classico horror. Silent Hill 2 (acquistabile su Amazon) è disponibile su PC e PlayStation 5, raggiungendo questo traguardo senza il supporto delle piattaforme Nintendo Switch e Xbox Series.

Le novità del remake

Questo rifacimento non si limita a modernizzare la grafica, ma introduce anche alcune novità gameplay:

Una nuova telecamera

Contenuti espansi fedeli all'originale

Un rinnovato sistema di combattimento

Nuovi filmati

Il remake di Silent Hill 2, sviluppato da Bloober Team, si propone come il modo ideale per (ri)vivere l'esperienza di questo classico survival horror, sia per i vecchi fan che per i nuovi giocatori.