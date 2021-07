Bloodborne: altro che remastered, il demake in stile PS1 continua a stupire

In questi ultimi mesi non si fa altro che parlare della fantomatica remastered di Bloodborne. Non c’è dubbio che al titolo targato From Software farebbe solo bene una rivisitazione per permettere ai fan di poter giocare al gioco a risoluzioni maggiori e a 60 FPS, ma ad oggi i tanti rumor attorno al progetto si sono rivelati solo mere voci senza fondamenta reali. Quel che però continua a stupire i fan con video sempre più convincenti è il demake fan-made del capolavoro di From uscito nel 2015 su PS4.

Con un nuovo video pubblicato su Twitter, Lilymeister, l’ideatrice di questo demake di Bloodborne in stile PS1, ha aggiornato i molteplici fan di questa versione del gioco con nuovi contenuti. Con il recente aggiornamento è stata mostrata un’altra iconica boss fight presente nel titolo From Software; quella contro Padre Gascoigne, una delle creature più bestiali e toste da affrontare all’interno del titolo.

Il nuovo video mostra questo progetto fan-made ancora più in salute, con i dettagli intorno alla mappa di gioco nettamente più numerosi e ricreati con estrema precisione. Anche le animazioni e gli effetti sonori sono stati migliorati, dando a questo demake tutto il fascino intramontabile dell’estetica anni ’90 della prima PlayStation, la quale si va a mescolare allo stile dark e alle ambientazioni affascinanti di Bloodborne.

Todays #BloodbornePSX dev post will be showing off the full Father Gascoigne boss fight that we've been making in secret for the past 2 weeks, make sure to unmute! 🔊

Featuring music by @TheNobleDemon, created using her Roland SC-88 for maximum authenticity!

RTs appreciated! 🔃 pic.twitter.com/rY3kDP2DY3

— 🪄✨ Lilymeister: Off Hiatus & wiReD🏳️‍⚧️ BLM ACAB (@b0tster) July 13, 2021