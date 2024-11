Bloodborne si trasforma in Diablo e noi vorremmo giocarci il prima possibile

Bloodborne è uno di quei giochi che ha fatto la storia, così come è una di quelle produzioni di cui tutti vorrebbero un remake, o almeno una remastered, che gli renda tecnicamente giustizia e lo allinei alle produzioni odierne.

Per quanto il gioco sia perfettamente compatibile con PS5 (e lo possiate ancora trovare su Amazon), le performance non sono il massimo, motivo per il quale i fan hanno deciso di realizzare una versione emulata su PC che sopperisca alle richieste che Sony continua a ignorare.

Nessuno capisce perché Sony non stia puntando su uno dei giochi più richiesti dai fan.

Lo sviluppatore indipendente Maxime Foulquier, però, decise di andare oltre e cominciare a realizzare un remake di Bloodborne, in Unreal Engine 5, che rispondesse alle richieste dei fan e permettesse a chiunque di godere della migliore versione possibile del celebre gioco di FromSoftware.

Dopo quanto successo con Bloodborne Kart, che ricevette una diffida da parte di Sony e l'obbligo di terminare il progetto o cambiarne nome e personaggi, Folquier ha deciso di sospendere il progetto e dedicarsi a qualcosa di nuovo: una versione Top Down Arena di Bloodborne.

Folquier ha condiviso su X il gameplay del suo progetto mostrando come potrebbe apparire uno spin-off in stile Diablo del celebre gioco di FromSoftware. Lo sviluppatore descrive il suo progetto come meno ambizioso, ma indubbiamente divertente da giocare.

Il video condiviso presenta un'azione rapida e frenetica, con la telecamera posizionata in alto per offrire una visuale completa dell'arena di gioco. Il combattimento sembra mantenere l'essenza di Bloodborne, adattandosi efficacemente al nuovo stile.

Folquier, però, ha già precisato che il progetto non verrà, ovviamente, reso disponibile su Steam (per motivi puramente legali) e al momento l'unico modo per poter provare questo peculiare esperimento è quello di contattare direttamente lo sviluppatore per fare da playtester.

Mentre i fan continuano a creare progetti ispirati al gioco, ciò che realmente desiderano è un sequel ufficiale o un aggiornamento next-gen del titolo originale per PS4. Tuttavia, né FromSoftware né Sony hanno annunciato piani in merito.

Il director Hidetaka Miyazaki ha dichiarato a febbraio che, non possedendo FromSoftware i diritti di Bloodborne, non può parlare del futuro del franchise. Ha però ammesso che il gioco potrebbe beneficiare di un rilascio su hardware più moderno.