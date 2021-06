Bloodborne: spaventoso boss tagliato dal gioco prende vita grazie a un fan

Mentre in questi mesi impazzano online i rumor su un possibile arrivo di Bloodborne su PC e PS5, alcuni appassionati del titolo From Software si stanno dando alla ricerca delle informazioni più fresche. Al momento non abbiamo alcun annuncio ufficiale sul ritorno del tanto amato titolo del 2015, ma nel frattempo sembra che in rete sia stata fatta una scoperta molto interessante riguardante un boss tagliato dalla versione finale dell’esclusiva PlayStation 4 di From.

Gli amanti dei titoli della software house giapponese amano quelle produzioni per la cura artistica, nella creazione dei personaggi, della famosa lore, e soprattutto per i boss, da sempre fiore all’occhiello di Bloodborne e di tutti i souls. Uno di questi è lo Snake Ball, bossfight non presente nella versione rilasciata di Bloodborne e che, nelle scorse ore, alcuni appassionati sono riusciti a riportare in vita utilizzando gli indizi e i rimasugli di tale mostro rimasti nei file di gioco.

Il modder e youtuber Foxy Hooligans ha condiviso un nuovo video in cui viene mostrata la bossfight contro lo Snake Ball in Bloodborne. Nel video della durata di tre minuti, lo youtuber ci mostra quanti progressi sono stati fatti per ricostruire questa boss fight cancellata dal gioco base. Il boss si presenta più vivo che mai, con animazioni e attacchi fluidi e resi in modo impressionante dallo stesso modder che ha creato il video.

Il lavoro fatto da questo appassionato ci mostra, finalmente, un boss serpentino davvero spaventoso, il quale all’interno della versione di Bloodborne che è arrivata sul mercato non aveva trovato spazio. È affascinante vedere come un tale elemento eliminato dal gioco finale sia riuscito comunque a prendere vita grazie agli sforzi, al lavoro e alla passionale curiosità di un appassionato del titolo From Software.