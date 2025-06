Il mondo dei videogiochi metroidvania si prepara ad accogliere un nuovo capitolo della saga che ha conquistato i fan di Castlevania e degli action-adventure gotici. Durante il recente Sony State of Play del 4 giugno, è stato svelato Bloodstained: The Scarlet Engagement, il prossimo titolo della serie ideata da Koji Igarashi che arriverà nel 2026. La rivelazione ha immediatamente catturato l'attenzione degli appassionati, mostrando un'evoluzione significativa rispetto al predecessore pur mantenendo l'atmosfera dark che contraddistingue il franchise.

L'eredità di Igarashi, celebre creatore di Castlevania: Symphony of the Night, continua a influenzare profondamente il panorama videoludico. Il primo Bloodstained aveva dimostrato come il crowdfunding potesse dare vita a progetti ambiziosi, con Ritual of the Night che aveva saputo catturare l'essenza dei classici metroidvania pur introducendo meccaniche innovative. Il successo aveva poi portato alla creazione di due spin-off in stile retrò, Curse of the Moon e il suo sequel, sviluppati da Inti Creates per ampliare ulteriormente l'universo narrativo della serie.

Il trailer di debutto di The Scarlet Engagement ha rivelato un'ambientazione che affonda le radici nell'epoca vittoriana, con sequenze cinematiche che mostrano intrighi di corte mentre le guardie discutono di castelli e magia antica. L'atmosfera gotica si arricchisce di nuovi elementi stilistici che promettono di espandere l'universo visivo già consolidato della serie. Le scene mostrate suggeriscono una narrazione più complessa e stratificata rispetto al passato, con particolare attenzione agli aspetti politici e sociali dell'ambientazione fantasy.

Dal punto di vista del gameplay, le sequenze di combattimento rivelano una chiara continuità con Ritual of the Night, mantenendo quella fluidità d'azione che aveva reso celebre il predecessore. Tuttavia, emerge con forza un elemento distintivo: l'enfasi sulla personalizzazione del personaggio appare molto più marcata rispetto al passato. Questa evoluzione potrebbe rappresentare una svolta significativa per la serie, aprendo nuove possibilità strategiche e di approccio al combattimento.

Una delle incognite più intriganti riguarda la struttura narrativa del nuovo capitolo. A differenza del primo gioco, che si concentrava su un protagonista specifico e ben definito, The Scarlet Engagement potrebbe adottare un approccio più flessibile. Le informazioni rilasciate finora non chiariscono se il gioco manterrà un singolo personaggio principale o se invece offrirà multiple opzioni di scelta, in linea con la maggiore enfasi posta sulla customizzazione.

La serie Bloodstained si conferma così come uno dei progetti più ambiziosi nel panorama dei metroidvania contemporanei, promettendo di ridefinire ancora una volta gli standard del genere, mantenendo le dovute attenzioni agli aspetti che da sempre hanno reso celebre questo genere.