BMW, siglato accordo con cinque team professionistici eSports

La casa automobilistica BMW ha fatto sapere in un comunicato che ha aperto una partnership con cinque delle migliori organizzazioni nel mondo eSportivo per espandere gli orizzonti aziendali. Un grande segnale da parte del colosso tedesco che ha deciso di investire in un settore in crescita esponenziale anche in un periodo così complesso, come quello che stiamo vivendo in questi mesi. La partnership firmata da BMW va ad abbracciare diverse squadre eSportive sia europee che americane arrivando anche in terra coreana: Cloud9, Fnatic, FunPlus Phoenix, G2 Esports e i T1.

Gli accordi prevederanno contenuti sui social, jersey con logo, condivisione di informazioni e trasferimento tecnologico con gli ingegneri di BMW sia lato Hardware che Software. Jens Thiemer, Vice presidente del brand BMW ha cosi commentato l’entrata del brand nel mondo degli eSports: “Unendo le forze con i migliori team del mondo, miriamo a utilizzare le nostre capacità di progettazione e innovazione per contribuire a plasmare la disciplina a lungo termine.

Il nostro coinvolgimento negli eSport è un’importante pietra miliare che fornisce, per la prima volta, una nuova intersezionalità con una comunità dinamica e in rapida crescita. Consideriamo gli eSport un’aggiunta promettente e in crescita alle nostre attività di marketing“. Come anche già avvenuto per altri marchi automobilistici, ovviamente il colosso tedesco fornirà ai team veicoli per spostarsi durante gli eventi ufficiali a cui i team parteciperanno in giro per il mondo.

Il CEO dei T1 ha commentato cosi la loro nuova partnership: “Insieme ad alcune delle più importanti organizzazioni mondiali, T1 è entusiasta di collaborare con BMW per elevare l’innovazione e l’intrattenimento nel settore dei giochi. Faker e l’intera famiglia T1 sono entusiasti di creare contenuti, prodotti e programmi con il team BMW che mostrano i nostri valori condivisi di competitività e prestazioni eccellenti per gli appassionati di tutto il mondo“.