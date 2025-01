Il mercato dei giochi PC è in crescita e ha sorpassato quello console

Il mercato dei videogiochi per PC è in crescita, superando quello delle console secondo un'analisi di Epyllion. Matthew Ball, CEO della società di investimenti, ha pubblicato una presentazione sullo stato dell'industria videoludica nel 2025, evidenziando come il settore PC sia "un punto luminoso" di crescita continua.

Dopo un decennio di espansione tra il 2011 e il 2021, la crescita dei ricavi dell'industria videoludica si è arrestata negli ultimi tre anni. Tuttavia, il gaming su PC emerge come eccezione positiva, rappresentando ora la maggioranza dei ricavi non legati al mobile.

Secondo i dati di Epyllion, dal 2021 il mercato delle console ha subito un rallentamento, con vendite di Xbox Series S/X e PlayStation 5 (acquistabile su Amazon) inferiori di circa 7 milioni di unità rispetto alla generazione precedente nello stesso periodo. Al contrario, i ricavi del gaming su PC sono cresciuti del 20% dal 2021.

Tra i fattori che favoriscono la crescita del PC gaming, Epyllion cita:

Una libreria di giochi più ampia con maggiore retrocompatibilità

Accesso immediato a browser web, piattaforme social e software per lo streaming

Prestazioni di fascia alta superiori

Uscite di ex-esclusive console

Progressi nei dispositivi portatili come SteamOS

La popolarità di piattaforme come Roblox tra i più giovani

Va notato che non c'è consenso unanime sulle quote di mercato tra PC e console. Per esempio, Newzoo nel 2023 riportava 56,1 miliardi di dollari di spesa per i giochi console contro circa 40 miliardi per il PC.

Matthew Ball ha spiegato a PC Gamer che le discrepanze potrebbero derivare da differenze nel tracciamento delle vendite in Cina, mercato prevalentemente PC per i giochi AA/AAA. Ball si è basato principalmente sui dati IDG, considerati i più autorevoli nel settore, incrociandoli con altre fonti come IDC e Bloomberg.+

Ball si è detto fiducioso riguardo ai vantaggi competitivi del PC gaming delineati nell'analisi di Epyllion, sottolineando come questi siano "ancora in intensificazione". Ha inoltre evidenziato il potenziale di ulteriore crescita se Steam si espanderà nel mercato dei dispositivi portatili e da salotto.

Nonostante le sfide affrontate dall'industria videoludica nel suo complesso, il settore PC emerge quindi come un'area di opportunità e innovazione continua, trainata da fattori come flessibilità, apertura della piattaforma e avanzamenti tecnologici.