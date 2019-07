Borderlands 3: Claptrap tiene una lezione sulla fauna di Pandora

Borderlands 3 si svela al mondo tramite un documentario sulla fauna creato da Claptrap: purtroppo la situazione è sfuggita un po' di mano...

Borderlands 3 sarà disponibile fra circa un paio di mesi, precisamente il 13 settembre 2019 su PlayStation 4, Xbox One e PC (via Epic Games Store, con esclusività temporale di 6 mesi). Avremo modo di esplorare vari pianeti nella nostra caccia alla Cripta e nella nostra lotta ai Fratelli Calypso, ma una cosa è certa: Pandora sarà sempre casa nostra.

Ora, abbiamo modo di vedere un simpatico e breve documentario realizzato niente meno che da Claptrap (e da Steve). Questo filmato dal taglio comico ci introduce ad alcune delle povere creature ingiustamente aggredite da predoni e cacciatori della Cripta: Claptrap ci mostrerà che sono solo animali indifesi da proteggere, più o meno…

Al di là degli scherzi, il filmato ci permette di vedere i modelli delle principali mostruosità generate dalle menti di Gearbox Software. Borderlands 3 è il primo gioco della serie nato direttamente su PlayStation 4 e Xbox One. Potremo quindi ammirare anche tutte le vecchie conoscenze con una nuova qualità visiva.

Recentemente abbiamo anche avuto modo di provare un nuovo personaggio, Moze, di cui vi abbiamo parlato nella nostra anteprima. Ecco un estratto: “Insomma questo nuovo contatto con Borderlands 3 aggiunge altra carne al fuoco, per una produzione di grande qualità che ha già incantato tutti i membri della community. Scopriremo di più nei mesi a seguire, nel frattempo però ribadiamo che il titolo di 2K e Gearbox è il grande favorito per l’Oscar come miglior looter shooter del mercato.” Diteci, cosa ne pensate di quanto emerso fino a questo momento su Borderlands 3?