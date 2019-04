Borderlands 3: esclusiva temporale Epic Games Store e collaborazione con AMD confermate

Borderlands 3 sarà esclusiva temporale Epic Games Store: il tweet rilasciato involontaria gli scorsi giorno era assolutamente corretto!

2K Games e Gearbox Software hanno annunciato, come vi abbiamo riportato, la data di uscita ufficiale di Borderlands 3: potremo giocare al gioco a partire dal 13 settembre 2019 su PlayStation 4, Xbox One e PC. Per quanto riguarda la versione per computer, è stato rivelato che sarà esclusiva temporale per Epic Games Store. Potremo trovarlo su altri store digitali a partire dall’aprile 2020.

Inoltre, è stato rivelato che il gioco trarrà vantaggio degli hardware PC più potenti in circolazione: sarà ottimizzato per le schede grafiche AMD Radeon e le CPU Ryzen. Il presidente di 2K, David Ismailer, ha affermato:

“La comunità videoludica PC è stata una parte importante del successo della serie di Borderlands, e siamo molto contenti di collaborare con Epic che riconosce la popolarità della serie e condivide il nostro impegno nel portare Borderlands 3 verso il più ampio pubblico possibile. La nostra missione, oltre a realizzare l’esperienza di intrattenimento più interessante e divertente possibile, è di approcciarci a nuove piattaforme di distribuzione che contribuiranno alla nostra crescita e a quella dell’audience di Borderlands 3.”

Si tratta di una notizia che era già circolata quando, nei giorni scorsi, la pagina Twitter ufficiale di Borderlands 3 aveva involontariamente condiviso un tweet contenente la data di uscita e un trailer che non riportava il logo di Steam, presentando invece quello dell’Epic Games Store. Borderlands 3 è solo uno dei molti giochi in arrivo come esclusiva temporale sullo store di Epic. Diteci, lo giocherete su PC, oppure preferite le versioni console?