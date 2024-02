Borderlands, ecco l'adrenalinico trailer ufficiale del film!

Dopo svariati anni d'attesa, abbiamo finalmente il trailer ufficiale di Borderlands, il nuovo film di Eli Roth ispirato all'omonimo videogioco di Gearbox.

Il cast è stellare, composto da Cate Blachet, Jack Black, Jamie Lee Curtis, Kevin Hart e diversi altri, che porteranno sullo schermo i celebri protagonisti della serie videoludica (o comunque parte di essi).

Il film è atteso per il 9 agosto e nonostante sia molto atteso, la produzione ha in realtà affrontato uno sviluppo estremamente problematico. Il film, infatti, è stato girato più di due anni, ma la sceneggiatura è stata ritoccata più volte, costringendo parte del cast a rigirare delle scene. Tutto questo ha portato Craiz Mazin (The Last of Us, Chernobyl) a chiedere un cambio nome nei crediti del film.

Insomma, una post-produzione non priva di criticità, ma ovviamente attendiamo l'uscita del film per poterci esprimere in maniera più netta. Fino ad allora, non possiamo che sperare che l'adattamento si riveli apprezzabile anche per i più appassionati del franchise.