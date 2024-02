Imperdibile! ASUS Vivobook Flip S14 a soli 599€!

Se siete alla ricerca di un ottimo notebook, che sia per lo studio, per lavoro o per lo sviluppo della vostra creatività, vi suggeriamo allora di dare un'occhiata a questa splendida offerta Amazon che, grazie ad uno sconto del 14% (per alto è, di per sé, un ribasso ad uno sconto già applicato!), vi permetterà di acquistare a soli 599,00€ lo splendido ASUS Vivobook Flip S14, un notebook dal prezzo originale di ben 799 euro, caratterizzato da un design tanto versatile quanto lo sono le sue performance tecniche!

ASUS Vivobook Flip S14, chi dovrebbe acquistarlo?

ASUS Vivobook Flip S14 è un notebook che farà certamente la gioia di chiunque sia alla ricerca di un dispositivo estremamente versatile, che soddisfi sia le necessità lavorative che di intrattenimento on-the-go. Dotato di un display touchscreen NanoEdge da 14 pollici inserito in un elegante telaio in alluminio, questo notebook offre la possibilità di essere usato come un laptop tradizionale o come un tablet, grazie alla sua cerniera a 360° estremamente resistente. La sua leggera struttura da 1,5 kg e un profilo ultrasottile lo rendono il compagno di viaggio ideale.

Equipaggiato con un ottimo processore Intel Core di Tredicesima generazione i3-1315U, supportato da 8 GB di RAM e un veloce SSD PCIe da 256 GB, il Vivobook Flip S14 è particolarmente raccomandato a coloro che hanno bisogno di prestazioni affidabili e immediate, sia che si tratti di attività di produttività quotidiana, sia per l'esigenza di consumare contenuti multimediali in alta definizione o di partecipare a videoconferenze fluide grazie al Wi-Fi 6E. Insomma, perfetto per studenti, professionisti ed entusiasti della tecnologia che desiderano un dispositivo capace di tenere il passo con il loro stile di vita dinamico per soli 599€!

Leggero e sottile, con un peso di soli 1,5 kg, questo notebook Asus rappresenta il compagno di viaggio ideale per chi cerca efficienza e versatilità senza rinunciare allo stile, e visto e considerato il suo ottimo prezzo, con un risparmio di ben 200 euro rispetto al prezzo di listino, vi suggeriremmo di acquistarlo immediatamente, accaparrandovelo prima che le scorte in sconto terminino del tutto!

Vedi offerta su Amazon