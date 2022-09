L’Ubisoft Forward del 10 settembre non ha dato ai fan soltanto informazioni sul futuro di Assassin’s Creed. Durante il pre-show, infatti, gli sviluppatori hanno mostrato anche molti altri titoli minori e i prossimi contenuti che riguarderanno i propri giochi. Tra questi, uno dei trailer più interessanti è stato quello di Brawlhalla. Il picchiaduro, infatti, si prepara ad avere un crossover con Castlevania atteso per ottobre.

Grazie ad una collaborazione a sorpresa con Konami, infatti, il titolo di lotta, uscito nel 2017, continuerà ad aggiungere contenuti. Grazie a questo nuovo crossover, infatti, il parco lottatori del titolo di Ubisoft raggiunge i 50 personaggi giocabili. Il pacchetto, chiamato Brawlhalla-vania, inserisce infatti due nuovi fighters pronti a farsi valere. Si tratta di Simon Belmont, un cacciatore di vampiri appartenente al clan omonimo e armato di frusta ammazza vampiri e di Alucard, nientemeno che il figlio di Dracula (sì, provate a leggere il nome al contrario).

Brawlhalla non è nuovo a questo genere di contenuti e, nel corso degli anni, ha saputo attirare oltre 80 milioni di giocatori inserendo svariati personaggi nel suo cast. Tra i più noti ritroviamo John Cena, Lara Croft e The Rock. Il titolo, tuttavia, sa anche prendersi meno sul serio e vede tra i suoi protagonisti la presenza delle Tartarughe Ninja e di Po da Kung Fu Panda. Sicuramente la scelta tra i lottatori presenti nel titolo non manca e i fan, a distanza di cinque anni, continuano a ricevere contenuti.

Brawlhalla-vania featuring Simon Belmont and Alucard is coming October 19! No longer is this Crossover a miserable little pile of secrets… #UbiForward

Play Brawlhalla for free now: https://t.co/8P8Qjt42dA pic.twitter.com/l76K5dRoUu

— Brawlhalla (@Brawlhalla) September 10, 2022