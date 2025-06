La notizia in un minuto

Dune: Awakening non arriverà su PlayStation e Xbox prima del 2026, creando una lunga attesa per i giocatori console dopo il debutto PC del 10 giugno scorso. Funcom non ha fornito spiegazioni dettagliate sui motivi di questo significativo ritardo, limitandosi a confermare che il survival MMO "arriverà" sulle console senza specificare le cause tecniche o strategiche. Nel frattempo, la versione PC si espande con il Season Pass già disponibile, che include il primo DLC Wildlife of Arrakis dedicato alla fauna di Arrakis attraverso statue commemorative del verme delle sabbie, chiroptera, kulon e Muad'Dib. La roadmap prevede tre DLC aggiuntivi nei prossimi diciotto mesi, con il primo in arrivo nel quarto trimestre 2025 e gli altri nel primo e secondo trimestre 2026, accompagnati da aggiornamenti gratuiti regolari. Funcom mantiene l'impegno a tenere il gioco libero da abbonamenti obbligatori e microtransazioni invasive, mentre il ritardo console potrebbe rivelarsi vantaggioso permettendo agli sviluppatori di perfezionare aspetti problematici come il sistema di combattimento e implementare i feedback della community PC.