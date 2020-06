Il nuovo bundle di Itch.io offre ben 742 giochi per soli 5 dollari

Inutile girarci tanto attorno, il 2020 verrà probabilmente ricordato come uno dei peggiori anni di questi ultimi decenni per l’intero genere umano, tra disastri naturali, guerre sfiorate ed epidemie incontrollabili. Tra i tanti avvenimenti di questo ultimo periodo che hanno bussato alla porta, figurano anche le proteste che negli Stati Uniti dilagano da oramai diversi giorni, un susseguirsi senza fine di manifestazioni che hanno avuto ripercussioni anche sull’industria videoludica, con svariati eventi attesi dal pubblico rimandati di diversi giorni, compreso quello che avrebbe dovuto permetterci di scoprire cosa PlayStation 5 potrà offrirci.

Le manifestazioni, però, non si sono fermate ai soli USA e anzi, un questi giorni tutto il mondo sta protestando in nome dell’uguaglianza, con svariate società che hanno inoltre portato alla luce campagne di sensibilizzazione pensate per aiutare i più bisognosi. Tra queste figura anche Itch.io, portale per l’acquisto di videogiochi in stile Steam che però è interamente incentrato sul vasto mondo delle produzioni indipendenti, un luogo pensato per dare risalto a tutti quei titoli che in altri lidi finiscono spesso con il venir messi in ombra da produzioni ben più altisonanti.

Ebbene, su Itch.io è stato presentato un bundle a dir poco sontuoso e che nessuno dovrebbe farci scappare. Il bundle, intitolato “Bundle for Racial Justice and Equality” e raggiungibile cliccando direttamente su questo link, permetterà a tutti gli interessati di ottenere la bellezza di 742 videogiochi diversi per la modica cifra di appena 5 dollari – che verranno devoluti in beneficenza -, un prezzo ridicolo per una simile quantità di produzioni.

Come facilmente immaginabile, parte del bundle di Itch.io è costituito da titoli che molto probabilmente non giochereste mai o dalla qualità discutibile, ma al contempo il pacchetto è ricco di produzioni imperdibili che sarebbe un vero delitto lasciarsi scappare. Tra i tanti giochi presenti, figurano ad esempio Oxenfree, Nights in the Woods, OneShot, Minit e molti altri ancora, tutti titoli che già da soli sarebbe un peccato lasciarsi scappare per appena cinque dollari.