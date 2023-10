Nintendo Switch Sports finalmente in sconto! 3 mesi di online in regalo

Se l'uscita del bellissimo Super Mario Wonders (ed è bellissimo sul serio, come vi abbiamo raccontato nella nostra recensione!) vi ha stuzzicati al punto da desiderare di acquistare una Nintendo Switch ma, fino ad oggi, non avete mai avuto una buona occasione per acquistarla, allora vi suggeriamo di non lasciarvi scappare questa promo Amazon, anche perché potrebbe rivelarsi, per molti, una buona idea per acquistare in anticipo un graditissimo regalo di Natale!

Iscriviti adesso ad Amazon Prime!

Sul portale, infatti, è disponibile a prezzo scontato il nuovissimo bundle che Nintendo ha dedicato alla sua Switch ed al divertente Switch Sports. Un'occasione non da poco, specie perchè questo bundle non include solo il gioco (ed anche un utile accessorio di gioco), ma anche un codice per usufruire di 3 mesi di servizi online, il tutto a 266,00€, con uno sconto dell'8% rispetto agli originali 288 euro.

Bundle Nintendo Switch, chi dovrebbe acquistarlo?

Questo bundle Nintendo Switch è indubbiamente stato messo in commercio per offrire, specie in vista delle feste natalizie, un'opportunità d'acquisto interessante per ciò che riguarda la console Nintendo, proponendosi come ideale e perfetto regalo di Natale per chiunque non sia ancora in possesso della console, ed a prescindere dall'età.

Non a caso, Switch è qui proposta con un gioco nato proprio per accontentare tutti, anche i meno avvezzi ai videogame, essendo incluso nella console un codice per scaricare la versione digitale dello sfizioso Switch Sports, ovvero quello che è l'erede di Wii Sports, titolo ormai "leggendario" tra i vari usciti fuori nell'epoca di Nintendo Wii, e che non poco concorse al successo della console. Si tratta, dunque, di un bundle per tutta la famiglia, pensato proprio per permettervi di sopperire all'assenza della versatile e bellissima console Nintendo.

Per quanto riguarda il prezzo non c'è dubbio che questo bundle sia molto conveniente, e questo non solo perché è oggi proposto con un primo sconto che, per quanto timido, è comunque rilevante, visto che il bundle in questione è arrivato sul mercato da meno di due mesi, ed è dunque ancora "freschissimo" e poco propenso ad abbassamenti di prezzo. Ma non solo, perché questo bundle, oltre al gioco, che comunque ha un valore di circa 50 euro, include anche 3 mesi di abbonamento ai servizi online di Nintendo, senza i quali non è possibile giocare online, ed il cui valore è di circa 12 euro (3,99€ al mese).

Insomma, se non avevate ancora avuto modo di acquistare una Nintendo Switch, questa è l'occasione che fa per voi! Per questo, vi suggeriamo di non perdere altro tempo, e di approfittare dell'ottimo prezzo proposto da Amazon, visitando ora la pagina dedicata al prodotto prima che l'offerta termini del tutto, o che l'articolo vada esaurito.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Vedi offerta su Amazon

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!