Buon compleanno PS5, ecco i 10 giochi più giocati in questo primo anno

Ci siamo, il grande giorno è arrivato, PS5 ha spento la sua prima candelina. Un anno certamente non semplice per la neo arrivata di casa Sony che, a causa della pandemia, ha dovuto inevitabilmente rimandare un sacco di giochi in uscita al 2022/2023. Nonostante ciò i fortunati che sono riusciti ad acquistarne una (ricordiamo che le scorte scarseggiano ancora oggi), sono riusciti a divertirsi come non mai sfruttando appieno le potenzialità proposte, specialmente per quanto riguarda il DualSense, al momento il vero protagonista di questa generazione.

Il PlayStation Blog di Sony ha voluto ringraziare tutti gli appassionati che hanno potuto acquistare una PS5 e divertirsi in questo lungo anno citando le loro grosse esclusive rilasciate: Demon’s Souls, Ratchet & Clank Rift Apart, Returnal e Deathloop. Non mancano ovviamente i ringraziamenti anche agli studi acquisiti come Bluepoint Games e Housemarque.

Interessante vedere le statistiche di quest’anno. I giocatori hanno complessivamente giocato più di 4,6 miliardi di ore e trasmesso più di 26 milioni di ore di contenuti. Andiamo a vedere quindi, qui di seguito, la top 10 dei titoli più giocati di quest’anno su PS5.

Curioso vedere come, nella lista di giochi, Fortnite sia ancora uno dei titoli più giocati dai videogiocatori in tutto il mondo testimoniando ancora una volta come il battle royale di Epic Games sia ormai entrato prepotentemente da diversi anni nel cuore di milioni di utenti in tutto il mondo. Una classifica che verrà sicuramente aggiornata nel corso degli anni con tanti giochi in arrivo come gli attesissimi God of War Ragnarok di Santa Monica Studios o Elden Ring di From Software, che in questi giorni è possibile testare se siete stati selezionati per la closed beta.