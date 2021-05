Burnout sfreccerà ancora su console e PC?

Nel mondo odierno dei racing game, Burnout è una delle serie che manca oramai da diverso tempo. Un email di Sony spedita ad alcuni utenti potrebbe però averne anticipato un probabile ritorno, anche se come non mai prima d’ora siamo nel campo della speculazione vera e propria. Il titolo è infatti proprietario di Electronic Arts e sviluppato da Criterion ma non è escluso che la società giapponese non sappia qualcosa in merito e non stia cooperando proprio con EA per preparare un ritorno.

La missiva digitale del publisher, infatti, chiede infatti ad alcuni giocatori se abbiano mai sentito nominare diversi titoli per l’ultima console di casa Sony. Molti sono decisamente recenti, come ad esempio Godfall (prima esclusiva PlayStation 5 in dirittura d’arrivo, almeno sembra, anche su PlayStation 4) e Miles Morales. In mezzo però c’è Burnout, con una domanda legata anche al possedimento di qualche gioco della serie. Un fatto decisamente strano, considerando appunto a chi è legata la proprietà intellettuale e soprattutto l’assenza della stessa da diverso tempo dal mercato dei videogiochi.

Al momento l’ipotesi più probabile è che Sony abbia commissionato questo sondaggio, magari anche con Electronic Arts, per tastare il terreno riguardante un eventuale ritorno di Burnout. Ovviamente un ipotetico nuovo gioco della serie non sarebbe assolutamente esclusiva di Sony, tutt’altro. La saga è infatti da sempre multipiattaforma e difficilmente il publisher di Redwood potrebbe cambiare i piani in corso.

In caso di un eventuale comeback di Burnout, tuttavia, ci sarà da aspettare ancora un po’. Criterion Games dovrebbe infatti essere al lavoro su Need for Speed mentre Codemasters (ultima aggiunta al roster di team di Electronic Arts) sta attualmente lavorando al nuovo Formula 1. Passerà dunque del tempo prima di una eventuale ufficialità di un nuovo capitolo della popolare serie arcade, anche se ovviamente siamo pronti ad essere smentiti.