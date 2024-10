Bye Sweet Carole: il nuovo horror di Chris Darril si mostra in un bellissimo trailer

Un nuovo trailer di Bye Sweet Carole, l'atteso gioco horror ispirato ai classici dell'animazione, è stato presentato all'Indie Horror Showcase. Sviluppato da Little Sewing Machine in collaborazione con Meangrip Studios e creato da Chris Darril, il gioco uscirà nel 2025 per PlayStation 5 (acquistabile su Amazon), Nintendo Switch, Xbox Series X e PC.

Ambientato nei primi anni del '900, durante l'emergere del movimento femminista in Gran Bretagna, Bye Sweet Carole invita i giocatori a svelare i oscuri segreti dell'orfanotrofio Bunny Hall. La protagonista Lana Benton indaga sulla misteriosa scomparsa della sua migliore amica Carole.

Fai attenzione quando l'orologio della torre segna la mezzanotte...

Il nuovo trailer introduce elementi di gameplay e il personaggio di Velenia, un terrificante gufo. I giocatori incontreranno una variegata gamma di personaggi, tra cui il fedele amico Mr. Baesie, il malvagio Mr. Kyn e una colonia di coniglietti di catrame.

L'universo di gioco è caratterizzato da una grafica disegnata a mano che dà vita a un mondo oscuro e fantastico. Gli sviluppatori promettono un'esperienza coinvolgente e ricca di atmosfera, in linea con lo stile distintivo di Chris Darril, già noto per la serie Remothered.