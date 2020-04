Call of Duty: Activision vince la causa sull’utilizzo dei veicoli Humvee

È notizia di queste ore quella della causa chiusa in favore di Activision e che riguardava l’utilizzo dei veicoli Humvee all’interno della serie di Call of Duty. Quest’ultima è stata portata avanti da General Motors, casa produttrice dei mezzi che nel 2017 ha deciso di portare in tribunale Activision per una presunta infrazione del trademark legata a pubblicità ingannevole e tanto altro.

L’azione legale si è chiusa finalmente quest’oggi a New York in favore di Activision, la quale nel corso degli scorsi mesi si è appellata al primo emendamento che in base ad accordo preso dal publisher consente l’utilizzo di equipaggiamento militare tratto dal mondo reale all’interno dei suoi giochi.

Activision Logo

Secondo la difesa, il colosso produttore di veicoli ha sfruttato il trademark sugli Humvee per cercare di controllare l’uso creativo di un veicolo militare dell’esercito americano pagato da tutti i contribuenti e utilizzato in ogni guerra. Il giudice George Daniels ha affermato che il franchise di Activision ha superato il “test di Rogers”, una sorta di regola presente dagli anni 80 che si riferisce ai nomi dei marchi negli usi di opere creative. Secondo il giudice, quindi, l’uso degli Humvee in Call of Duty è ammesso perché “ha rilevanza artistica”.

“La presenza di veicoli reali utilizzati nelle operazioni militari evoca sicuramente un senso di realismo per il giocatore che assume il controllo di un soldato. Di conseguenza quest’ultimo è unicamente utilizzato con lo scopo di aumentare il realismo dell’opera”, ecco quindi spiegata la rilevanza artistica secondo il giudice Daniels, la quale assume un valore legale nell’elemento di riproduzione realistica delle ambientazioni all’interno del franchise di Activision. Infine, ha anche stabilito che l’uso degli Humvee “non è esplicitamente fuorviante”, in quanto i mezzi in questione non sono menzionati come oggetti in possesso o creati dalla stessa casa di sviluppo.

In chiusura vi ricordiamo che il tanto atteso Call of Duty Modern Warfare 2 Remastered ha debuttato qualche giorno fa su PS4, Xbox One e PC.