Call of Duty: Modern Warfare sarà annunciato oggi 30 maggio

Nella giornata di oggi 30 maggio ci sarà il reveal del nuovo capitolo di Call of Duty. Nella notizia trovate l'ora esatta e dove seguire la diretta

Il tanto vociferato nuovo capitolo del famoso franchise Call of Duty riceverà oggi il suo primo annuncio ufficiale. In vista dell’arrivo dell’E3 2019 e della non presenza di Activision, il publisher ha deciso di annunciare uno dei suoi titoli di punta prime della fiera losangelina. L’annuncio del nuovo reveal è arrivato di recente tramite i profili Twitter di Call of Duty, rivelando anche l’ora esatta del suo annuncio.

Oggi 30 maggio, alle 19:00 ore italiane, ci sarà il tanto atteso reveal del noto sparatutto sviluppato dalla software house Infinity Ward. Si potrà seguire l’annuncio del nuovo Call of Duty direttamente dal canale YouTube messo a disposizione dallo stesso post pubblicato sui social, che trovate comodamente a questo indirizzo. Negli ultimi giorni le voci che girano sul gioco sono molte e secondo il noto giornalista di Kotaku, Jason Schreier, il nuovo COD si chiamerà Modern Warfare. Vi ricordiamo che Schreier è un noto insider dell’industria e ha più volte svelato con largo anticipo molti dettagli su giochi in arrivo, quindi è credibile.

Going Dark pic.twitter.com/gysaUrs0qt — Call of Duty (@CallofDuty) May 29, 2019

Stando a delle voci di corridoio, la campagna del nuovo Call of Duty: Modern Warfare potrebbe essere ispirata dal livello “No Russian” di Modern Warfare 2, dove un agente della CIA, sotto copertura in un gruppo terroristico, si ritrova a partecipare a un massacro di civili nell’aeroporto di Mosca. Altre indiscrezioni affermano che l’arrivo sul mercato del nuovo gioco è previsto per il mese di ottobre di quest’anno, proprio come vi avevamo riportato alcuni giorni fa sul nostro sito.

Non ci resta altro che attendere le 19:00 di questa sera per scoprire cosa ci aspetterà in questo nuovo gioco. Vi ricordiamo anche che presto potrà arrivare anche una versione mobile di Call of Duty; qui trovate il trailer e maggiori informazioni.

Cosa vi aspettate dal nuovo capitolo di COD?