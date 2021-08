Call of Duty avrà un nuovo gioco mobile

Sono giorni molto importanti e pregni di novità quelli attuali per gli amanti della saga di Call of Duty. Dopo l’annuncio della Stagione 5 di COD Warzone e Black Ops Cold War, e i rumor sul possibile imminente annuncio del prossimo capitolo principale della saga, in queste ore stanno girando in rete alcuni dettali su un altro nuovo gioco in sviluppo per il franchise. Si tratterebbe di un nuovo titolo in uscita per i dispositivi mobile.

Che un nuovo Call of Duty per mobile fosse in sviluppo lo abbiamo intuito già qualche mese fa, quando in rete il progetto veniva menzionato all’interno di una serie di annunci di lavoro proposti da Activision. Ora, è nuovamente la stessa compagnia americana a ritirare fuori l’esistenza di questo progetto all’interno dell’ultimo report con i propri azionisti, dove torna ad essere menzionata la volontà della società di espandere il proprio brand sparatutto.

Nel report è stato dichiarato quanto segue: “È stato creato il nostro studio mobile interno e stiamo effettuando un importante sforzo di reclutamento, anche attraverso altri nostri studi come Beenox e Activision Shanghai. Insieme, questi team, stanno lavorando ad un nuovo progetto mobile non ancora annunciato che rientrerà nel franchise di Call of Duty e del quale siamo molto entusiasti al momento”

Come citato anche poco fa, gli annunci di lavoro ci avevano un po’ “spoilerato” che un nuovo Call of Duty Mobile fosse in lavorazione nelle fucine di Activision, e proprio grazie a questi annunci sappiamo che l’intento della compagnia è quello di realizzare il primo gioco per dispositivi mobile in pieno stile tripla A. Con queste informazioni, ora siamo davvero molto curiosi di vedere in azione questo nuovo titolo della saga di COD.