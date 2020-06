Call of Duty Black Ops: immagine e Battle Royale confermato da un leak

Di solito, si comincia a parlare in via ufficiale del nuovo capitolo annuale di Call of Duty intorno ai primi mesi estivi. Quest’anno, forse anche a causa della mancanza dell’E3, Activision sembra essere in ritardo sul ruolino di marcia e non abbiamo ancora avuto l’occasione di assistere a nessun annuncio ufficiale di un nuovo COD. Molti rumor però sembrano suggerire da mesi che il nuovo capitolo principale della serie FPS segnerà il ritorno della serie Call of Duty Black Ops.

In aggiunta agli scorsi rumor, nelle ore precedenti ne sono apparsi di nuovi. Tra questi troviamo quella che sembra essere la prima immagine a presentare il logo di Call of Duty Black Ops. Se tutto ciò dovesse confermarsi veritiero, saremo di fronte all’ennesimo ritorno di una delle saghe più apprezzate dagli appassionati di COD. Oltre all’immagine non sono stati forniti dettagli aggiuntivi, ma il tutto sembra riprendere il lavoro fatto da Infinity Ward con il soft reboot di Call of Duty Modern Warfare uscito lo scorso ottobre.

In other shocking news, Blackout is going to return in some form with Black Ops this year. — Jeff Grubb (@JeffGrubb) June 10, 2020

Il secondo leak è stato pubblicato dal noto giornalista Jeff Grubb, il quale sul proprio profilo Twitter ha voluto rendere pubblicata una notizia a detta sua “scioccante”. Stando alle parole del giornalista, la modalità battle royale Blackout, già introdotta da Activision in Call of Duty Black ops 4, farà il suo ritorno nel nuovo capitolo di questa serie. Non è chiaro se Balckout andrà a sostituire il fortunatissimo Warzone o se sarà semplicemente un grosso aggiornamente al titolo battle royale più recente ambientato nell’universo di COD.

Su entrambi i recenti leak Activision non si è ancora esposta e fino al momento in cui non arriverà una conferma ufficiale consigliamo di prendere queste informazioni con le dovute attenzioni. Non ci rimane che attendere buone nuove dalla compagnia amerciana per conoscere la verità sul futuro della serie di Call of Duty. Cosa ne pensate di questi leak?