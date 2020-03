Call of Duty vuole diventare molto simile a Fortnite? Ecco i dettagli di un nuovo leak

Dopo il successo riscosso al lancio con ben 6 milioni di giocatori in appena 24 ore, Call of Duty Warzone ha continuato a macinare numeri raggiungendo quota 30 milioni di giocatori in appena due sole settimane. Tutto ciò evidenzia quanto ancora è di moda il genere dei Battle Royale, che negli ultimi anni ha visto l’uscita di innumerevoli giochi che hanno tentato di riproporre la formula vincente di Fortnite.

Secondo un leak, apparso in queste ore sulla rete, sembrerebbe che il prossimo titolo di Call of Duty, sviluppato da Sledgehammer Games, permetterà di costruire proprio come avviene su Fortnite Battaglia Reale. A riportare la notizia è TheGamingRevolution, che ha anche rivelato che il titolo è previsto in uscita nel 2021 e sarà completamente free to play proprio come Call of Duty Warzone.

Secondo sempre quanto riportato da TheGamingRevolution, il gioco non includerà nessuna modalità single player e sarà quindi esclusivamente giocabile tramite una modalità online. Dunque, si tratterà di una formula a metà tra il multiplayer e il genere battle royale già visto con Call of Duty Warzone. Da evidenziare anche che il titolo sviluppato da Sledgehammer è considerato un progetto secondario del franchise e non sarà quindi un capitolo principale della serie. Ovviamente, vi invitiamo a prendere tutte queste informazioni con la dovuta cautela, in quanto stiamo comunque parlando di voci di corridoio non confermate da nessuna fonte ufficiale. Se il leak fosse confermato, bisognerebbe fare una riflessione su quanto, negli ultimi tempi, il mondo degli FPS stia subendo l’influenza dal genere battle royale e in particolar modo di Fortnite.

Cosa ne pensate di questo nuovo titolo?