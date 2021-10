Call of Duty continua ad espandersi: aperto un nuovo studio

La saga di Call of Duty continua ad espandersi alla velocità della luce con capitoli principali annuali, titoli free-to-play come il popolarissimo Warzone ed esperienze più sperimentali come il capitolo dedicato al mercato mobile.

Di recente è stato annunciato che Infinity Ward, gli autori della trilogia classica di Modern Warfare e del reboot del 2019, hanno aperto un nuovo studio chiamato Infinity Ward Austin.

Al momento la nuova sede texana sta assumendo personale, e non sappiamo ancora se avrà il ruolo di supporto ai team esistenti o se si cimenterà nelle creazione di nuovi capitoli per la saga di Call of Duty.

Infinity Ward is expanding. Excited to announce the creation of @InfinityWard Austin.

This new development team based in Austin, TX, joins our teams in LA, Poland and Mexico. We're hiring for all positions (https://t.co/WZ0Z1DHKCw). More info to come.

— Infinity Ward (@InfinityWard) October 7, 2021