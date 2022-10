Nella lunga storia di Call of Duty ne abbiamo viste di ogni colore. Parliamo di un franchise videoludico che, ormai da più generazioni, propone agli appassionati del genere FPS almeno un nuovo gioco all’anno. Questa prolificità ha permesso ai fan della serie di avere sempre qualcosa di nuovo da giocare, con le varie iterazioni che ci hanno portati in diverse ambientazioni ed epoche storiche. In tutto questo, però, è la componente online a regalare le emozioni più forti e variegate.

Proprio questa parte dell'esperienza proposta dalla saga di COD ha generato diverse situazioni memorabili per gli appassionati, ma quanto state per vedere potrebbe lasciarvi a bocca aperta. In queste ore è apparsa in rete una clip che sembra essere stata registrata sull'amatissimo Call of Duty Black Ops, dove un giocatore elimina un suo nemico in un modo a dir poco folle. A darci l'idea di quanto è accaduto in quella partita è la killcam più stramba mai vista.

La clip è stata pubblicata su Twitter dall’account Full Squad Gaming, e ci permette di vedere come un giocatore sia riuscito ad eliminare un suo rivale con una granata. Tutto nella norma direte voi, ma non avete tenuto conto del destino, che alle volte agisce in modi alquanto particolari e sconosciuti. Come possiamo vedere nel filmato, la granata rimbalza quasi per tutta la mappa passando anche attraverso anfratti stretti, frantumando vetrate per poi fineri a colpire il punto debole più letale per il malcapitato: il malleolo.

The most DISRESPECTFUL kill cam in COD history pic.twitter.com/SsLReLmSt6 — Full Squad Gaming (@fullsquadgaming) October 13, 2022

Nei commenti del post moltissimi giocatori si sono meravigliati di quanto è capitato in questa partita, ma a quanto pare non tutti sono certi della casualità di quanto accaduto. C’è chi pensa che il tutto sia stato minuziosamente ragionato, mentre altri credo nella totale randomicità di quanto visto in questa folle killcam. E voi cosa ne pensate? Fake o realtà?