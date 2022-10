Invece del solito nuovo capitolo dopo Call of Duty: Modern Warfare 2, parrebbe che Activision stia valutando l’idea di sostituire questa tradizione con una nuova espansione dell’ultimo gioco uscito. S tratterà di una nuova e grande espansione che forse andrà a sostituire un nuovo videogioco con la sua classica uscita annuale, dato che potrebbe coinvolgere anche la campagna stessa.

Le prime riflessioni in merito a una possibilità del genere sono state ispirate da un leaker di Call of Duty: Modern Warfare 2, tale TheGhostofHope, il quale ha condiviso per primo, sul web, la notizia di una nuova campagna a pagamento per il gioco, in arrivo nel corso del 2023, sottolineando che tutto ciò sarebbe stato disponibile in un bundle che comprenderà un “pacchetto mappe dei più grandi successi” del 20° anniversario, con mappe classiche dell’originale Call of Duty: Modern Warfare 2 del 2009, nonché mappe di tutta la serie.

Seguendo la scia di queste rivelazioni e l’attenzione mediatica che hanno ricevuto, affiancata da quella dei fan, è intervenuto sulla questione anche Jason Schreier, di Bloomberg, confermando la notizia, senza però sbilanciarsi mai troppo sull’argomento. In relazione a tutto ciò ha pubblicato un tweet in cui non nega assolutamente nulla, restando però sempre vago: “Il prossimo anno [Activision Blizzard] venderà nuove cose per Call of Duty: Modern Warfare 2. Un’espansione o qualcosa del genere”, e pur non avendo troppe certezze riguardo alla situazione futura, ha comunque confermato che coinvolgerà “cose della campagna”.

Inoltre, in un rapporto sempre di Schreier di febbraio, eurogamer riporta la conferma che la nuova espansione sostituirà l’uscita di un nuovo videogioco per il 2023, sottolineando che si tratterà della prima volta in due decenni circa in cui la serie non si rinnoverà con un nuovo titolo. Per adesso, comunque, non abbiamo ancora troppe conferme da parte di Activision, supponendo che maggiori dettagli verranno sicuramente condivisi con la community a seguito dell’uscita di Call of Duty: Modern Warfare 2 il 28 ottobre.