Call of Duty: il nuovo gioco potrebbe dire addio al multiplayer

Le scorse settimane sono state scandite con tutta una serie di rumor sul prossimo capitolo della saga di Call of Duty. Ad oggi sappiamo ancora poco o nulla a tal proposito, se non che verrà sviluppato dai ragazzi di Sledgehammer e che probabilmente ci riporterà nel periodo storico della seconda guerra mondiale. Ad aggiungersi alle già molteplici voci di corridoio, però, c’è stata una nuova dichiarazione che è uscita dalla bocca di un noto insider videoludico.

Siamo abituati da oltre una generazione ad affrontare i nuovi Call of Duty in più modalità. Oltre alla classica campagna in giocatore singolo, gli appassionati e la stessa Activision puntano sempre tantissimo sul multiplayer online. Proprio questa modalità di gioco, secondo Jeff Grubb mancherà nel prossimo COD in uscita nel 2021. A spiegarlo è stato lo stesso giornalista di settore durante una delle sue più recenti dirette in streaming.

Grubb continua a dire che lo sviluppo del nuovo Call of Duty sta andando avanti in modo zoppicante, e la parte di gioco legata al multiplayer starebbe riscontrando alcune problematiche che potrebbero portare al taglio della popolare modalità dal gioco finale. Grubb afferma, inoltre, di aver udito diverse voci sull’arrivo di una remastered stand-alone del multiplayer di Call of Duty Modern Warfare 2, con questa operazione che potrebbe andare a sostituire il multiplayer del prossimo capitolo principale di COD.

La situazione riguardo al nuovo Call of Duty in arrivo a fine 2021 è ancora eccessivamente fumosa, e tutte queste voci di corridoio restano come sempre da prendere con le dovute attenzioni. Certo è che non è la prima volta che si parla di uno sviluppo problematico per il nuovo COD, ma speriamo che siano tutte voci infondate e che il nuovo capitolo della saga FPS possa continuare a far brillare il franchise di Activision.