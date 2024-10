Call of Duty: il sistema anti-cheat sta facendo passi da gigante

Il team di sviluppo di Call of Duty ha annunciato nuove misure anti-cheat per proteggere l'esperienza di gioco di Black Ops 6 (preordinabile su Amazon). L'obiettivo è rilevare e rimuovere i cheater entro un'ora dal loro primo match, utilizzando tecnologie avanzate e sistemi di apprendimento automatico.

La lotta ai cheater è una priorità per gli sviluppatori. Durante la recente beta di Black Ops 6, sono stati testati nuovi strumenti anti-cheat con risultati promettenti. Nel primo weekend, i cheater riuscivano a completare circa 10 partite prima di essere individuati. Nel secondo weekend, grazie a miglioramenti nei sistemi di rilevamento, questo tempo è stato dimezzato a 5 partite.

Tra le nuove misure anti-cheat che saranno implementate al lancio di Black Ops 6 ci sono:

Una versione aggiornata del driver a livello kernel per PC

Mitigazioni come Damage Shield, Disarm e altre

Nuovi sistemi di machine learning comportamentale per rilevamenti più rapidi

Modelli di rilevamento basati su machine learning per contrastare gli aimbot

Controlli continui sui punteggi delle classifiche nella modalità Ranked

Gli sviluppatori sottolineano che combattere i cheater è una sfida costante, ma sono determinati a utilizzare ogni strumento a disposizione per garantire un'esperienza di gioco equa e divertente. "Non possiamo dirvi che i cheater spariranno per sempre grazie alla tecnologia che stiamo preparando per il lancio", affermano. "Ma tutti nel #TeamRICOCHET useranno ogni strumento possibile per continuare a lottare per offrirvi un'esperienza equa e divertente!"

Il cheating in Call of Duty viene definito come qualsiasi azione che dia a un giocatore un vantaggio sleale utilizzando software illeciti, come wallhack o mira perfetta. Include anche la condivisione di account per sbloccare equipaggiamenti, l'uso di software per accedere a oggetti non guadagnati o acquistati e il boosting degli account. Tutte queste azioni violano la policy di sicurezza del gioco.

I creatori di cheat sono descritti come gruppi organizzati e illegali che analizzano minuziosamente ogni dato dei giochi per trovare modi per rendere possibile l'imbroglio. Non si tratta di semplici dilettanti, ma di una vera e propria industria che trae profitto dallo sfruttamento del lavoro degli sviluppatori.

Il team anti-cheat utilizza diversi metodi per individuare i cheater, tra cui:

Il driver a livello kernel per PC

Rilevamenti lato server e client

Modelli di machine learning per analizzare anomalie

Lo strumento di indagine Replay

Rilevamenti hardware di terze parti

Durante la beta di Black Ops 6, il team è riuscito a bloccare oltre 12.000 account confermati di cheater prima che potessero entrare in partita.

Gli sviluppatori stanno lavorando a una suite di strumenti basati sull'intelligenza artificiale per individuare e contrastare i cheater in modo ancora più efficace, sfruttando i dati provenienti dalla Call of Duty League. L'obiettivo è analizzare il comportamento dei giocatori per creare profili che permettano di distinguere i giocatori legittimi dai truffatori.