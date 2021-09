Call of Duty: la saga è in forte sconto su Steam, ecco tutte le offerte

Come da tradizione, Steam ha lanciato le sue nuove offerte della metà settimana. Come avete potuto intuire dal titolo della notizia, il protagonista di oggi è sicuramente il brand di Call of Duty, con tutta la saga disponibile su Steam in offerta lampo. Ma non è (ovviamente) l’unico gioco in sconto in questa nuove ondata di sconti.

Cominciando però proprio da Call of Duty, vi segnaliamo sicuramente il pacchetto più caro, ma anche quello più completo. 40 articoli, tra giochi, DLC ed espansioni, disponibile al prezzo di 543,95 Euro, con uno sconto pari al 48%. L’Activision Collection invece include anche una serie di altri giochi del publisher, come ad esempio il mai dimenticato spaghetti western Gun, ed è disponibile ad un prezzo leggermente più alto, ovvero 611 Euro per un pacchetto comprensivo però pari a 53 titoli. I titoli singoli del franchise sono comunque acquistabili singolarmente, con sconti che variano dal 25% al 50%. Tra questi troviamo i vari titoli dell’epoca PS3 e Xbox 360, ma anche i giochi più recenti. Insomma, se vi manca qualche titolo alla vostra collezione digitale potete approfittare di questa scontistica.

Non solo Call of Duty però. Le Follie di metà settimana di Steam infatti ci portano anche altri giochi in sconto. Iron Danger, affare del giorno, è disponibile a soli 3,99 Euro, mentre addirittura Masters Malediction viene offerto con il 100% di sconto, quindi completamente gratis. E per sempre. In sconto anche i franchise di Kasedo Games, con sconti fino al 90% su gestionali come City of Gangster, Filament, Crownflakers e molti altri. Il nostro consiglio è quello di gettarvi su questo catalogo, visitando questo indirizzo.

Le offerte scadranno il 24 settembre 2021 alle ore 19:00. Nel corso dei prossimi giorni però, se giocate su PC, non perdetevi il prossimo gioco gratis dell’Epic Game Store. Sarà pubblicato, come accade oramai da tre anni a questa parte, giovedì.