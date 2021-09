Giochi gratis PC: Epic Games Store regala un survival e un action amatissimo

Dopo una settimana ricca di giochi gratis per PC e console, arriviamo al consueto appuntamento di giovedì tardo pomeriggio per mettere le mani su un ennesimo titolo a costo zero proposto dall’Epic Games Store. Dopo una serie di settimane in cui sono stati regalate coppie di giochi gratis, per la seconda volta di fila lo store digitale di Epic Games torna a darci un solo gioco da riscattare, ma di grande qualità generale.

Questa settimana è il turno di riscattare Sheltered, un survival post apocalittico con influenze da gestionale in cui dovrete far sopravvivere una famiglia in un bunker. Non solo sarete voi a dover gestire questa famiglia, ma dovrete anche capire chi mandare in avanscoperta e con quale equipaggiamento, ma sarà compito vostro dover dosare le energie di questo nucleo familiare che si è trovato a sopravvivere a varie avversità. Se non conoscevate questo Sheltered e siamo riusciti ad incuriosirvi, sappiate che da questo momento per sette giorni siete in grado di farlo vostro gratuitamente grazie ad Epic Games Store cliccando a questo indirizzo

A sorpresa è stato annunciato anche sun secondo gioco gratuito, ovvero Nioh The Complete Edition. Parliamo del titolo action con alcuni elementi soulslike di Team Ninja che, mischia il mondo del folklore orientale ad un gameplay d’azione frenetico. Essendo la Complete Edition sono disponibili anche tutti i DLC rilasciati post lancio. Se siete amanti di questo genere di esperienze potete riscattare Nioh the Complete Edition a questo indirizzo.

Come al solito, infine, lo store digitale Epic ci fa già sapere che tra una settimana esatta avremo la possibilità di riscattare dei nuovi giochi gratis per PC. Nello specifico tra sette giorni sarà il turno di due nuovi giochi gratis, ovvero: Speed Brawl e Tharsis.