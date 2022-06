I videogiochi sono un mondo immenso, capace di accogliere sia saghe conosciute a livello globale e giocate da milioni di giocatori che serie di nicchia, magari meno celebri ma amate alla follia dai relativi appassionati. Tra quei titoli facenti parte della prima categoria, e capaci di estendere la propria fama anche oltre i confini del mondo videoludico, possiamo sicuramente trovare Call of Duty, ossia quello che molto probabilmente è il brand di sparatutto in prima persona più famoso e apprezzato da ben più di una decina di anni a questa parte. COD, questo l’acronimo con cui molto spesso viene chiamato Call of Duty dagli appassionati, ha infatti raccolto nel corso del tempo innumerevoli giocatori, che ogni anno attendono l’ultima versione della celebre saga FPS.

Proprio per tale motivo i gadget di Call of Duty sono alcuni dei prodotti più cercati e apprezzati dagli amanti dei videogiochi, che cercano un modo di trasporre anche nella vita reale una parte della propria passione. Vista la grande quantità di prodotti presenti, abbiamo pensato di stilare in questo articolo un elenco di quelli che sono i migliori gadget di Call of Duty da regalare o regalarsi, evitando così brutte sorprese per qualche oggetto di scarsa qualità.

Migliori Gadget Call of Duty

Cable Guy

Non potevamo che iniziare questa ricca lista dei migliori gadget dedicati a Call of Duty se non con gli immancabili e apprezzatissimi Cable Guy. Tali prodotti sono infatti un qualcosa di apprezzatissimo dai videogiocatori e non solo, visto che permettono di riporre con stile e in tutta sicurezza controller, smartphone e molto altro ancora. Del resto chi non vorrebbe il prode Captain Price o l’affascinante Ghost a difesa del proprio joystick?

Big Box

Se siete dei grandissimi fan della saga di Activision e non sapete proprio decidere su che gadget di Call of Duty buttarvi, a fare al caso vostro sono i cosiddetti big box. Questi mega pacchetti contengono infatti numerosi oggetti dedicati alla saga, riuscendo a soddisfare anche il palato più incerto e difficile. In quello di Modern Warfare è ad esempio presente anche un cappello e degli occhiali da sole, mentre in quello dedicato a Black Ops 4 è possibile trovare tra le altre cose anche un piccolo Cable Guy e un cappello invernale.

Action figure

Potevano mancare le action figure tra i migliori gadget dedicati alla saga di Call of Duty? Ovviamente no ed ecco infatti che in questo elenco siamo andati a inserire numerosi prodotti di tale categoria, in grado di abbellire librerie e scrivanie dei fan della serie. Quale vero amante di Call of Duty non vorrebbe del resto un John Soap MacTavish a troneggiare nella propria postazione da gaming, magari in una versione particolarmente truculenta?

Poster

L’universo di Call of Duty ha introdotto numerosi personaggi epici o situazioni particolarmente memorabili. Intorno alla saga di FPS di Activision si è insomma creato un immaginario notevole, che ben vale la pena celebrare con qualche poster o stampa dedicata con cui arredare la propria stanza o, perchè no, anche il proprio studio. Ed ecco quindi che tra i migliori gadget di Call of Duty possiamo trovare un bellissimo poster con tanto di cornice compresa basato sulla modalità zombie, un poster dedicato al meraviglioso WWII o, per chi non sa mai decidersi, addirittura una collezione contenente ben 40 poster differenti a un prezzo eccezionale. Che volere di più?

Portachiavi

Un vero appassionato vorrebbe portare sempre con sé qualcosa del proprio videogioco preferito. Non per forza una cosa vistosa o particolarmente voluminosa, ma anche qualcosa di più piccolo, in grado di risaltare comunque agli occhi di un altro fan della saga in questione. E cosa c’è di meglio per tale fine se non un bel portachiavi di Call of Duty, con cui arricchire il proprio mazzo di chiavi, renderlo più visibile e, ovviamente, portare sempre con sé la propria passione. I portachiavi sono insomma uno dei migliori gadget di Call of Duty sul mercato: belli, comodi e adatti a tutte le tasche.

Come scegliere i migliori gadget Call of Duty

Come vi abbiamo accennato a inizio articolo, scegliere i migliori gadget di Call of Duty non è sempre facilissimo e potrebbe capitare di cascare in qualche acquisto poco ponderato. Proprio per ovviare a tale rischio abbiamo quindi pensato, oltre ovviamente a indicarvi anche quelli che per noi sono i migliori prodotti in questione, di stilare un piccolo specchietto, contenente dei semplici ma utili consigli per acquistare solo i migliori gadget di Call of Duty sul mercato.

Perchè Call of Duty?

La prima domanda che può sorgere spontanea è: perchè proprio i gadget di Call of Duty? Beh, COD è una delle saghe più giocate di sempre, con ogni capitolo che riesce a segnare sempre nuovi record e ad accogliere un numero sempre maggiore di giocatori. Una serie quindi popolare e ben conosciuta, dotata anche di alcuni iconici personaggi, che ben merita di essere celebrata con qualche bel gadget.

Prezzo

Un altro aspetto fondamentale nella scelta di quelli che sono i migliori gadget di Call of Duty, come in realtà di molte altre tipologie di articolo, è quello relativo al prezzo. Sia che siate alla ricerca di qualcosa di particolarmente economico, giusto per togliervi uno sfizio, sia che siate invece dei veri e propri fan e volete quindi qualcosa di più importante, in questo articolo abbiamo pensato a voi. Dal semplice gadget a pochi euro, come ad esempio un portachiavi, fino a qualche action figure di tutto rispetto: nell’elenco qui sopra potete trovare quello che fa per voi. Il tutto, ovviamente, con il rapporto qualità/prezzo ben in mente.

Utilizzo

Un altro aspetto da tenere in considerazione quando ci si ritrova a comprare per sé o per qualcun altro un gadget di COD è sicuramente quello relativo all’utilizzo. Volete un semplice pezzo di arredamento, come ad esempio un accattivante poster, o qualcosa di anche utile, vedi un bellissimo Cable Guy in cui appoggiare i propri device? Rispondere a questa domanda vi permetterà di scremare di molto la scelta e vi faciliterà nel vostro acquisto di quello che è per voi il miglior gadget di Call of Duty sul mercato.