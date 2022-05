Dopo un Call of Duty Vanguard che non ha saputo convincere del tutto né gli appassionati e nemmeno Activision, il colosso statunitense ha deciso di svelare in queste ore alcune informazioni molto importanti sul prossimo capitolo principale della saga. Parliamo ovviamente del tanto chiacchierato Call of Duty Modern Warfare 2, seguito del reboot della sotto-saga creata da Infinity Ward che ha fatto il suo debutto nel 2019.

Con una serie di post pubblicati sui canali social ufficiali di Call of Duty, sono stati fatti degli annunci molto interessanti. Partiamo dalla data di uscita del nuovo Call of Duty Modern Warfare 2, il quale arriverà sugli scaffali dei negozi fisici e degli store digitali a partire dal prossimo 28 ottobre 2022. Una data autunnale che rispetta totalmente la tradizione della serie FPS targata Activision.

Ma non ci si ferma qui, dato che la compagnia statunitense ha poi pubblicato anche una serie di artwork che ci permettono di vedere il nuovo logo Modern Warfare 2 e una prima parte del cast dei personaggi che saranno presenti nel gioco. Oltre ai graditi ritorni di Soap e del capitano Price, è stato ufficializzato anche il ritorno di un altro personaggio molto amato dai fan della serie: Ghost.

Al momento non sappiamo altro sul prossimo Call of Duty principale, ma è molto probabile che nel corso dell’estate vedremo i primi gameplay del gioco e scopriremo le novità più interessanti che Infinity Ward ci offrirà in Modern Warfare 2.