Ogni anno riviviamo il lancio di un nuovo capitolo della saga di COD come una vera e propria tradizione. Da diverse generazioni ormai la saga FPS di Activision ha abituato i propri fan a nuovi contenuti principali, e con Call of Duty Modern Warfare 2 le cose non sono affatto cambiate. Per molti si tratta di un’abitudine che li fa sentire a casa, ma come ogni anno anche Modern Warfare 2 è pieno di glitch e situazioni di gioco a dir poco strambe.

Uno di questi glitch è stato scovato di recente da un giocatore, il quale si è subito adoperato per registrare il tutto e pubblicare in rete quanto è emerso. In poche parole, sembra che in Call of Duty Modern Warfare 2 (lo potete acquistare su Amazon) esista un modo per aumentare di livello le armi senza dover fare un bel niente di niente. Il metodo per utilizzare questo trucchetto è stato spiegato dallo stesso utente che lo ha scoperto in nuovo video, e sembra un qualcosa di abbastanza semplice da attuare nel gioco.

In primis serve far partire la modalità co-op di Call of Duty Modern Warfare 2 e selezionare una delle missioni come difensore. Appena entrati in partita il vostro amico (0 compagno di gioco) dovrà abbandonare così da lasciarvi soli. Fatto questo dovrete scegliere l’arma che preferite e salire subito sull’edificio con in cima una cupola, mettervi in posizione prona per non farvi individuare dai nemici controllati dall’IA e fare in modo che il vostro avatar si muova di continuo per non venire cacciati fuori dalla partita.

CRAZY AFK XP GLITCH! if you guys are finding it hard to level up some guns whilst doing things around the house or work this will help you! Enjoy 🙂 pic.twitter.com/D77K0uMdrX — AYM WarsZ (@WarsZ) November 14, 2022

Finiti tutti questi preparativi potete abbandonare la partita quando più vi aggrada, tenendo bene in mente che più tempo resterete sulla cupola e più punti XP otterrete per l’arma che avete scelto all’inizio. In tutto questo processo potete lasciare il gioco accesso, andarvi a mangiare qualcosa, farvi una doccia o anche una passeggiata, e al vostro ritorno avrete aumentato il livello di un’arma senza fare nulla.