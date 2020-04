Call of Duty Modern Warfare 2 Remastered è un ottimo risultato secondo Digital Foundry

Call of Duty Modern Warfare 2 Remastered è il naturale percorso per un titolo che ha segnato la storia dato che è uno fra i titoli più apprezzati della serie e dalla giocabilità coinvolgente. Difficile pensare che un titolo nato nel 2009 avrebbe retto così bene il passare del tempo e con questo rinnovamento, Call of Duty Modern Warfare 2 Remastered rientra a gamba tesa fra i titoli più in voga al momento attuale.

Anche la redazione di Digital Foundry, esperta nell’analisi tecnica dei giochi, ha dato il proprio verdetto. Call of Duty Modern Warfare 2 Remastered ottiene dei modelli aggiornati, insieme a scene con nuova motion capture, una pipeline post-process migliorata e l’ormai l’immancabile supporto all’HDR. Tutta una serie di caratteristiche tutte le carte in regola per un’esperienza grafica di alto livello. Purtroppo si fa sentire una grande mancanza, visto che a differenza dell’originale, Call of Duty Modern Warfare 2 Remastered conterrà solo la campagna in single player, il multiplayer è totalmente assente.

Nonostante Call of Duty Modern Warfare 2 Remastered sia un titolo multipiattaforma, è esclusiva a tempo dedicata a Playstation 4. Più avanti sarà disponibile per PC ed Xbox One. In ogni caso l’assenza del multiplayer perderà di importanza nel momento in cui si toccherà con mano la campagna single player, che non tarderà a far capire cosa lo abbia reso così eccellente nel tempo.

Call of Duty Modern Warfare 2 Remastered migliorerà a 360 gradi ciò che poteva essere migliorato: motore grafico aggiornato, una mappa dalle proporzioni più realistiche e dettagli superiori sotto ogni aspetto, veramente un ottimo lavoro quello di Beenox, che non farà mancare la risoluzione a 1080p, rispetto all’originale di 1024×600 di Xbox 360. Playstation 4 Pro ottiene caratteristiche grafiche ancora superiori, come ad esempio nelle texture e nelle ombre. Tutto ciò si traduce in un successo su tutta la linea impossibile da non consigliare e dimostra le qualità del team di Beenox nel perfezionare i classici Call of Duty.