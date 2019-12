Call of Duty Modern Warfare in cima alle classifiche UK

Sono passati meno di due mesi dal lancio di Call of Duty Modern Warfare, avvenuto lo scorso 25 ottobre. Il titolo, che rappresenta a tutti gli effetti il reboot dello shooter originale uscito nel 2007, ha registrato ottime vendite sin da subito, andando a superare nello stesso periodo relativo le vendite dei suoi predecessori Call of Duty Black Ops 4 e Call of Duty World at War II.

Nel corso della giornata di oggi, in particolare, sono state pubblicate le vendite software settimanali relative al mercato britannico. Nella fattispecie, in cima alle classifiche troviamo appunto Call of Duty Modern Warfare (nonostante un calo pari al 10% rispetto alla settimana appena trascorsa), seguito poi subito dopo da Star Wars Jedi Fallen Order e al terzo posto FIFA 20, l’ultimo titolo balistico a cura di Electronic Arts.

Non ci resta a questo punto che attendere le prossime classifiche settimanali, andando a confermare così il successo commerciale di quest’ultimo episodio della serie Infinity Ward.

Vi ricordiamo che Call of Duty Modern Warfare è attualmente disponibile rispettivamente per PlayStation 4, Xbox One e ovviamente PC. E voi, ci state ancora giocando? Fatecelo sapere ovviamente qui sotto nei commenti!